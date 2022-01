El presidente de la República, Pedro Castillo, aceptó que tiempo atrás, durante un evento en Bolivia, se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia. El mandatario resaltó la necesidad de “abrir las fronteras”.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije”, expresó Castillo Terrenos durante una entrevista a CNN, difundida este martes 25.

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, aclaró el mandatario.

Además, el jefe de Estado destacó que se realizará lo que “los pueblos claman”. Agregó que se debe “vivir” las fronteras para conocer las “grandes necesidades”.

“Ese es su derecho [acceso al mar]. Haremos lo que los pueblos claman. Lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema es que históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera”, sostuvo.

“Si usted es boliviano, peruano o mexicano no tenemos nada que ver, pero acá hay un límite. Si ambos somos de carne y hueso y tenemos las mismas necesidades”, añadió.

En ese sentido, Pedro Castillo resaltó que “no solo hay que abrir las fronteras, hay que vivir las fronteras”. “Veamos las fronteras, hay grandes necesidades y entonces por qué poner una barrera”, puntualizó.

No obstante, aseguró que su intención no es dar acceso al mar a Bolivia. “Mi intención no es [darle mar a Bolivia]. Cuando hemos ido a Bolivia, había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. Dígame, ¿esta en contra el país?”, concluyó.