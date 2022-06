El último domingo, 5 de junio, la Fiscalía de la Nación citó al presidente de la República, Pedro Castillo, a declarar el lunes 13 de junio por el caso Puente Tarata III, en el marco de las investigaciones que se realizan por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

El Ministerio Público también solicitó la presencia del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para el lunes 6 de junio a las 10:00 a.m., pues -según la hipótesis fiscal- habría sido uno de los miembros principales de una presunta mafia dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Como se recuerda, el último 29 de mayo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso abrir una indagación preliminar al jefe de Estado. Es así que el mandatario fue incluido en la pesquisa que se ordenó, a inicios de mayo, en contra de Silva y de seis congresistas de Acción Popular, sindicados por la empresaria Karelim López como “Los Niños”.

En dicha disposición, Sánchez aseguró que Castillo Terrones “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política”.

Audio de Villaverde y Silva

Esta citación se da luego que se comprobara la autenticidad del audio entre el empresario Zamir Villaverde y Silva, donde se escucha que el primero le habría entregado un soborno de S/100.000 al extitular del MTC de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las empresas que, en consorcio, ganó la licitación para construir el puente Tarata.

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de que se abre una maleta), cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, dice Villaverde a un interlocutor que sería Silva Villegas.

“No es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, agrega el empresario. El ministro respondió escuetamente: “Sí, sí claro”, señala Villaverde García, quien actualmente cumple prisión preventiva.

La autenticidad de este audio fue confirmada luego de que el El Comercio accediera al acta de la transcripción oficial y reconocimiento de voz del diálogo que sostuvieron ambos personajes.

El documento oficial que da cuenta de esta conversación consta de nueve páginas y fue elaborado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo de la investigación del caso Puente Tarata III.