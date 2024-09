El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, considera que la presidenta Dina Boluarte “cogobierna” con el apoyo del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; así como con Keiko Fujimori, César Acuña, José Luna y otros personajes.

El expremier indicó en Canal N que no solamente está la protección de la mandataria a Vladimir Cerrón, sino que hay una “alianza siniestra” en el Congreso con la finalidad de encubrirlo.

A decir de Pedro Cateriano existe una cohabitación política con figuras como Keiko Fujimori y otros líderes políticos, lo cual genera una alta inestabilidad política, la cual se evidencia en la fuga de capitales y la pérdida de credibilidad del Parlamento. “Esa es la realidad, un hecho objetivo”, indicó.

Asimismo, Cateriano se mostró en contra de la posible devolución de las facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú. “Acá lo grave es, que para impulsar esta reforma, se haya violado brutalmente la Constitución. Este es un Parlamento absolutamente vergonzoso, sin pudor alguno encubren actos ilícitos”, lamentó.

Subrayó que la Constitución establece claramente en su artículo 206 el mecanismo para su reforma, el cual no puede ser modificado por una ley ordinaria, pero está ocurriendo lo contrario. “El país se está acostumbrado ya a tener congresistas que les roban, porque hay decirlo claramente, le roban el sueldo a los trabajadores y no pasa nada. Y esta conducta de complicidad y delictiva del Congreso no lo detiene nadie”, aseveró en Canal N el expremier.

Pedro Cateriano indicó que la ley permitiría que la Policía tenga mayor participación en investigaciones que tradicionalmente han sido competencia exclusiva de la Fiscalía.

Recalcó que para protegerse de las investigaciones de la Fiscalía y Poder Judicial, el Congreso está aprobando reformas.

