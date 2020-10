El expremier Pedro Cateriano Bellido mostró con júbilo, el último 29 de setiembre, su ficha de inscripción en el partido Todos por el Perú, con la clara idea de participar en la carrera por la Presidencia de la República.

“Por un Perú más libre, justo y democrático, me sumo a la causa de Todos por el Perú”, expresó en esa ocasión.

Sin embargo, todo indica que su buena fe lo condujo, por así decirlo, al ojo del huracán, pues dicha organización política se encuentra en un enfrentamiento irreconciliable entre dos facciones.

Una de ellas, la que preside Jaime Freundt López, destituyó en Asamblea General Extraordinaria a Áureo Zegarra Pinedo, quien tenía el cargo de presidente del partido, y a ocho dirigentes.

Zegarra y sus seguidores han formado un Comite Ejecutivo Nacional (CEN) paralelo que se arroga la representatividad y ha iniciado una querella en el Poder Judicial.

“Lamentablemente, el doctor Pedro Cateriano ha sido engañado. Su inscripción en el partido no es válida. No lo ha hecho en el padrón correcto. En todos por el Perú no tenemos, a la fecha, ningún precandidato. El ingeniero Fernando Cillóniz sí está correctamente inscrito. Él es un aspirante a la precandidatura”, sostuvo a este diario Jaime Freundt López, portavoz y responsable de la campaña del citado partido.