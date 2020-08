El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, quien presentó su renuncia luego de que no pudiera obtener el voto de investidura del Congreso el martes, calificó como “lo peor para el país” que existan voces dentro del Parlamento que hablan sobre la posibilidad de vacar al presidente de la República, Martín Vizcarra.

“[¿Qué opina sobre la posibilidad de una vacancia?] Sería el peor escenario para el país y hay que condenar esa clase de aventuras o indicios. El país no están, en estos momentos, para esa clase de aventuras. Sería lo peor que pudiese acontecer, nuevamente volver al golpismo. El drama del Perú ha sido el golpismo y no hay que pensar nunca más que la solución para el país es una dictadura”, dijo en declaraciones a RPP.

Según El Comercio, cuando se estuvo debatiendo en el pleno el voto de investidura de Pedro Cateriano, algunos integrantes de Acción Popular que rechazaron el gabinete ministerial comentaron la posibilidad de que se concrete una vacancia presidencial contra Martín Vizcarra para que Manuel Merino, presidente del Legislativo, asuma el Ejecutivo de manera interina. Esto, según el congresista Orlando Arapa, de esta bancada.

“Ahora se espera que se convoque otro premier. Todavía no hay nada [respecto a la vacancia], estamos atento al nuevo premier. Espero que no se equivoque de nuevo, va a depender de eso. La prioridad es el Covid y Cateriano solo tenía dos hojas en su discurso”, respondió el mencionado legislador.

Pedro Cateriano reiteró la necesidad de que se lleve a cabo un diálogo entre poderes del Estado, a pesar de la crisis en el gabinete generada por la negativa a su voto de investidura desde el Parlamento. En esa línea, dijo confiar en que Martín Vizcarra nombrará a un nuevo primer ministro que logre ese objetivo.

“Es potestad del presidente de la República [nombrar a mi reemplazo] Confío en que hará una buena elección, pero el presidente Vizcarra es el presidente de las crisis, no solo de la crisis política y sanitaria, que en su caso parecen interminables. Por eso, hago un llamado nuevamente a la unidad nacional a deponer los legítimos intereses de agrupaciones políticas y que en esta recta final apoyemos al gobierno”, exhortó.

La evaluación de Cateriano

El saliente primer ministro consideró que las críticas que recibió tras su discurso para pedir la confianza al pleno sobre la defensa de la minería y la falta de detalles sobre cómo combatir la pandemia del nuevo coronavirus fueron “pretextos” porque él ya había anunciado que se enfocaría en detallar cómo se concretarían los anuncios del mensaje a la Nación de Martín Vizcarra el pasado 28 de julio.

“Creo que (esas críticas) son un pretexto [...] Ratifiqué en diversas oportunidades que el primer objetivo del presidente Vizcarra es la pandemia [...] Manifesté que podía dejar en marcha los proyectos que había ofrecido. Eso podía hacer. Hay personas que no han tenido experiencia en gestión pública, como lamentablemente muchos congresistas que no conocen cómo se maneja el Estado. Por ejemplo, congresistas del Frepap no tienen manejo de la cosa pública, afirmaban cosas que no tenían sustento en la realidad, pero es parte del debate democrático y abierto”, indicó.

Lo que sí consideró como un error de su parte fue el haber confiado en la palabra del presidente de Alianza Para el Progreso, César Acuña, quien le aseguró vía telefónica cuando asumió el cargo en la PCM que recibiría su apoyo y de quien dijo que antes se le había acercado para pedirle que se sume a su partido. La bancada de APP votó en bloque en abstención, pese a esto.

“[¿Qué pasó con APP?] Eso habría que preguntárselo al señor César Acuña porque cuando inició la ronda de diálogos con los partidos, llamo a César Acuña con quien tenía una relación cordial, puedo decirlo ahora. En otras oportunidades me invitó a incorporarme a su partido para que participe en las últimas elecciones parlamentarias o anteriormente también quiso que cooperara como jefe de su plan de gobierno”, recordó Cateriano.

“Cuando asumo el cargo en la PCM lo llamo y sin que yo se lo pidiera o mediara pacto alguno, yo te doy, tú me das, de él nace decirme ‘te vamos a apoyar, no te preocupes’ [Pero la votación en abstención de APP] fue absolutamente coordinada de manera disciplinada [...] Pequé de ingenuo en haber creído en la palabra del señor Acuña”, añadió.

Cateriano concluyó asegurando que confía en que todos los peruanos pongan lo mejor de su parte para generar un ambiente de tranquilidad que permita al presidente Martín Vizcarra seguir trabajando para superar las crisis de salud y económica.