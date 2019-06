Pedro Chávarry fue captado saliendo de la casa de César Hinostroza tras reunión (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry fue captado saliendo de la casa del prófugo exjuez César Hinostroza, con quien se reunió el 26 de marzo del 2018, según un video revelado por Panorama.

#EXCLUSIVO Video confirma amistad tantas veces negada. Pedro Chávarry saliendo de una reunión de "hermanitos" en casa de César Hinostroza. Esta noche solo en @PanoramaPTV pic.twitter.com/wERsX90uLl — Panorama (@PanoramaPTV) 2 de junio de 2019

Como se recuerda, El Comercio reveló el año pasado un audio en donde Hinostroza coordina una reunión con Chávarry.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

César Hinostroza (CH): Aló.

Pedro Chávarry (PCH): Aló, hermano, ¿qué tal? Buenos días.

CH: Dime, Gonzalito.

PCH: Hermano, ayer estuve con el amigo de Paseo de la República.

CH: Ya.

PCH: Ya, y dice que tenía que darme un dato..

CH: Quiere reunirse con nosotros, contigo y conmigo.

PCH: Ya, pues (ininteligible)

CH: Para un tema, digamos, que no tiene nada que ver con tus proyectos y que de todas maneras él quiere que… podrías atenderle, ¿no?

PCH: Ya, ya, pues, pero dime tú cuándo…

CH: Entonces, ¿dónde sería, pues?

PCH: ¿Es urgente?

CH: Hay que buscar seguridad.

PCH: Porque esta semana tú sabes que somo con las actividades del Ministerio Público.

CH: Ya, entonces, mira, yo lo voy a llamar para decirle si es a partir del lunes de la otra semana.

PCH: Hermano, y es más, si puede ser el sábado al mediodía o sino la próxima semana, pues.

CH: Ah ya, perfecto. Te devuelvo la llamada más tarde.

PCH: Ya, hermanito, quedamos.

Tras revelarse el mencionado audio, Pedro Chávarry negó que se haya reunido con César Hinostroza.

No recuerdo esta llamada porque no se dio el almuerzo. Si se hubiera dado, lo hubiera recordado. No se dio; simplemente, no fui a la reunión, expresó en julio del año pasado a RPP.

Él, por su forma de ser, constantemente invitaba a reuniones y almuerzos. Nunca asistí con él a ninguna reunión, agregó en ese momento.