Pedro Olaechea al Ejecutivo: "Me parece mal que denieguen información"

Síguenos en Facebook

Un nuevo impasse puede producirse entre el Poder Ejecutivo y la Comisión Permanente del Congreso. Representantes de Fuerza Popular aseguran que existe una orden del Gobierno -dirigida a todas a las entidades públicas del Estado- para que, presuntamente, eviten brindar información a los parlamentarios de ese grupo de trabajo.

Esto sucede una semana después de que en la Permanente se optara porque cada legislador haga cualquier pedido a instituciones públicas a título personal.

Denuncia

Milagros Salazar (FP) denunció que el 24 de setiembre pidió a Paulo Gordillo, gerente de la Red Asistencial de Tacna, mediante oficio N° 029-2019, que le informe respecto a la muerte de una bebé en el Hospital Daniel Alcides Carrión.

Al no recibir respuesta, reiteró su pedido el 4 de noviembre a través del oficio N° 090-2019. Obtuvo una respuesta negativa. "Le comunico que mediante Carta Circular 068 se ha dispuesto el archivo a nivel nacional de los pedidos de información y solicitudes de opinión requeridos por diversos exparlamentarios del Congreso disuelto por Decreto Supremo N° 165-2019-PCM", reza el documento enviado por Gordillo a Salazar.

Se añade que estos pedidos "carecen de objeto", debido a que no podrán servir como elemento de juicio para la toma de decisiones y ya "no enviaremos mayor información respecto al caso".

Por ello, Salazar responsabilizó al Primer Ministro. "Por orden de la PCM, del señor Vicente Zeballos, con un decreto supremo, dicen que se deben archivar todos los pedidos de información y solicitudes originados por nosotros (legisladores)", dijo.

Agregó que ya remitió la documentación a Oficialía Mayor para que se tomen las medidas administrativas y legales más pertinentes.

Lo encara. El titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, lamentó la posición del Gobierno.

"Estoy tremendamente preocupado, porque aún bajo la tesis que somos miembros de la Comisión Permanente habría derecho, de acuerdo al artículo 96 de la Constitución, a preguntar. (…) No puede denegarse la información. Me parece mal que la denieguen. No puede haber temor a la fiscalización”, aseguró.

Más casos

Gladys Andrade (FP) comentó que ella cuenta con una lista de 21 pedidos a diversos ministerios. "Quiero dejar constancia que hasta el momento voy presentando 21 oficios al Ministerio de Economía; Vivienda, Transporte y para mi región a la Gobernación de la región Lima Provincias y, hasta el momento, no nos han contestado", precisó.

La fujimorista no dudó en considerar que esta situación es una directiva que les han dado a todos los ministerios "de hacer caso omiso de los pedidos" que envían los integrantes de la Permanente. Mientras que su colega Luz Salgado señaló que en el Ministerio del Interior hay una directiva para que no se les reconozca como congresistas, ni parlamentarios. "No estamos en un Estado de derecho, aquí la Constitución nos ha puesto como Comisión Permanente; sin embargo, ministros por orden, supongo, del propio presidente Martín Vizcarra desconocen a esta comisión (...) ¿Entonces para qué nos mandan los Decretos de Urgencia?", señaló.

Defensa. El oficialista Clemente Flores dijo que en la PCM no se prohíbe que se entregue información y, por el contrario, lo que se busca es que la información se conozca. Asimismo, recordó a todos los funcionarios públicos que están en la obligación de dar información a cualquier ciudadano y recomendó a Salazar a que haga la denuncia respectiva ante la Fiscalía. Este medio buscó la versión de la PCM, pero personal de prensa señaló que hoy emitirían un pronunciamiento al respecto.