Pedro Olaechea citó a la Comisión Permanente para el miércoles 2 de octubre

Pedro Olaechea, presidente del disuelto Congreso, citó a la Comisión Permanente para este miércoles 2 de octubre a las 5 p.m.

A través de un documento compartido por la cuenta de Twitter del Parlamento, se informa que dicha sesión se realizará en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

"Por disposición del señor presidente del Congreso de la República cumplo con citar a usted, a la sesión de la Comisión Permanente que se realizará el miércoles 2 de octubre del 2019, a las 5:00 p.m", se aprecia en el comunicado.

Esta convocatoria se realiza horas después de que Olaechea asegurase que la Comisión Permanente no se puede reunir completamente debido a que no se permite el ingreso de sus integrantes al Parlamento, por lo que -señaló- deben evaluar qué tanto somos fachada para sostener una figura que no existe.

"Yo por el momento soy presidente de la Comisión Permanente [...] los congresistas accesitarios no pueden entrar a la Comisión Permanente, no se está dejando entrar al personal o congresistas de la Comisión Permanente. Tenemos que tomar mérito el día de hoy qué tanto somos fachada para sostener una figura que no existe", afirmó en conferencia de prensa con medios internacionales.

Ayer el mandatario Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República al considerar negada la cuestión de confianza que presentó el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, ante el pleno por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).