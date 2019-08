Pedro Olaechea: Se convocará a un Pleno Ético para resolver los casos pendientes de congresistas

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se pronunció esta tarde sobre los acuerdos de la Junta de Portavoces y anunció la convocatoria a un Pleno Ético para resolver -si es posible en una sola sesión- todos los casos pendientes que involucran a los congresistas "sin distinción de la bancada de procedencia".

"El Congreso no detendrá ni blindará ningún caso en el que uno de sus integrantes está acusado de delitos o faltas éticas graves. La inmunidad no es ni será impunidad", dijo el titular del Congreso, quien además no pretende buscar enfrentamientos con el Ejecutivo.

"Mi llamado a no tener miedo a gobernar lo hice con el mayor de los respetos", dijo Pedro Olaechea en referencia a sus declaraciones anteriores sobre el presidente Martín Vizcarra, a quien le reiteró a trabajar una agenda conjunta.

"Extiendo la invitación a ministros, viceministros, directorio y todo funcionarios públicos", refirió el presidente del Parlamento.

Sin embargo, manifestó que el ciudadano no puede esperar el desarrollo y la ejecución de obras, lo cual es tarea el Ejecutivo.

"Nos corresponde estar a la expectativa de la población, las puertas están abiertas", indicó Olaechea en conferencia de prensa.