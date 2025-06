El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, fue denunciado por Pedro Pablo Kuczynski mediante una acusación constitucional, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y abocamiento ilegal de proceso en trámite.

Esta acción fue tomada luego de que Arana, en una entrevista transmitida en cadena nacional, declarara que había llamado a la presidenta de la Corte Suprema para advertirle que Kuczynski se encontraba en el aeropuerto Jorge Chávez, listo para viajar a los Estados Unidos.

Por tanto, el premier solicitó a la magistrada Janet Tello adelantar la audiencia de impedimento de salida del país, la cual estaba programada inicialmente para el lunes pasado.

De acuerdo con la acusación, Eduardo Arana atentó contra el principio de separación de poderes del Estado la independencia del Poder Judicial tras “haber interferido para que se produzca un adelante indebido de audiencia e interposición de medida de impedimento de salida del país” en contra del expresidente.

“Queda claro que no se respetó ninguna de las garantías constitucionales al debido proceso (derecho de defensa) y, menos aún, se me permitió acceder a una tutela jurisdiccional efectiva, ya que claramente la señora juez Margarita Salcedo Guevara ejecutó finalmente el pedido del premier y celebró una audiencia un día no laborable con inobservancia absoluta de un mínimo de legalidad”, señala el documento.

Poder Judicial ordena impedimento de salida del país contra PPK por 18 meses

El Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por 18 meses, quien es procesado por presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

Así, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dirigida por la magistrada Margarita Salcedo, declaró fundado en parte la solicitud de la Fiscalía que había solicitado 36 meses de impedimento de salida del país contra PPK.

Al respecto, el representante del Ministerio Público señaló que está de acuerdo con la resolución, pero sostuvo que impugnarán sobre el plazo.

En tanto, la defensa legal de PPK anunció que interpondrá un recurso de apelación.

Cabe precisar que inicialmente, la audiencia estaba prevista para el lunes 9 de junio, pero fue adelantada debido a la urgencia expuesta por el Ministerio Público. Kuczynski, de 86 años, se encontraba bajo régimen de comparecencia simple, luego de que se anularan las restricciones previas que lo regían desde 2022.

La decisión de este domingo se dio luego que el Ministerio Público alertó sobre el reciente intento del exmandatario de abordar un vuelo con destino a Miami, Estados Unidos, el sábado 7 de junio.

El viaje fue frustrado por una alerta migratoria aún activa, pero que “podría levantarse en cualquier momento”, configurando un “inminente peligro de fuga”, había advertido la Fiscalía.

El pedido fue formulado por el fiscal provincial Carlos Puma Quispe, de la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. La sesión se desarrolló de forma virtual.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, sostuvo que existe graves indicios de obstaculización y un alto riesgo de fuga tras el reciente intento del exmandatario de viajar a EE.UU.

En tanto, la defensa legal de PPK denunció que se vulneraron sus derechos tras el impedimento de viajar a EE.UU.

AUDIENCIA

Durante la audiencia, el abogado de PPK, Julio Midolo Chirinos, presentó una recusación contra la jueza Margarita Salcedo Guevara del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional. La defensa argumentó falta de imparcialidad por parte de la magistrada para resolver el pedido fiscal.

Ante ello, la jueza decidió suspender temporalmente la audiencia para evaluar la solicitud de recusación. Minutos más tarde, Salcedo Guevara rechazó el pedido de apartamiento, lo que motivó a la defensa de PPK a interponer un recurso de apelación. Además, solicitaron que se suspenda el desarrollo de la audiencia hasta que dicha apelación sea resuelta por una instancia superior.