​Periodista que denunció a Yonhy Lescano por acoso sexual dio su versión de los hechos (VIDEO)

Rompió su silencio. La periodista que denunció por acoso sexual al congresista Yonhy Lescano, brindó una entrevista a Cuarto Poder, donde contó lo que sucedió con el integrante de Acción Popular y los motivos que la llevaron a entablar una denuncia contra él.

"Sentía que no podía seguir callando algo que me venía lastimando, he sentido miedo y continúo sintiendo miedo. Se quiere hacer ver a la víctima como culpable", indicó la comunicadora cuya identidad se mantiene en reserva.

Señaló, que la única relación que existió con el parlamentario fue la de "periodista a fuente".

"Un periodista siempre está en busca de la noticia y esa fue la única finalidad", agregó.

"En algún momento empecé a sentir que el señor hablaba en doble sentido. Yo con mucho respeto trataba de salir del tema. Pero a fines de setiembre es cuando el manda un mensaje terrible y yo le pido respeto y le pongo un alto. Responde con unas disculpas. Le creo. Pero él nuevamente vuelve a decirme esas palabras con contenido sexual", explicó.

La comunicadora contó que creyó en las disculpas de Yonnhy Lescano y en su versión de que fue un trabajador suyo el que le escribió el mensaje obsceno, por lo que todo se dio por aclarado.

Es por ello, que el 7 de octubre del año pasado, ella le escribió para felicitarlo por los logros de Acción Popular en las elecciones municipales, algo que -según la comunicadora- aprovechó Lescano para nuevamente empezar con insinuaciones inapropiadas.

"Este señor continúa agrediéndome y luego vuelve a incluir lo de la campaña. Yo allí, dije: 'no', 'suficiente'. Yo empiezo a darme cuenta de la situación. Si este señor me dijo que no habría escrito el chat, que fue un trabajador, por qué ahora vuelve a hacerlo nuevamente", sostuvo.

"La actitud del congresista es terrible, él sabe lo que ha hecho, lo que ha escrito, la gente piensa que yo soy la responsable (...) Él se pone como víctima y me pone a mí como la acosadora (...) Siento miedo. Hay personas que siguen maltratándome en las redes sociales, sigo con esa sensación", afirmó.