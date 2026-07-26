El Gobierno del Perú y la República Bolivariana de Venezuela acordaron iniciar un proceso progresivo para restablecer sus relaciones bilaterales. Así lo informó la Cancillería peruana, que precisó en un comunicado que la primera etapa contempla la reactivación de los servicios consulares con el fin de garantizar la atención y protección de los ciudadanos de ambos países.

El canciller Carlos Pareja explicó que la medida permitirá brindar asistencia a los peruanos residentes en Venezuela, quienes permanecían sin representación consular desde la ruptura de relaciones diplomáticas en julio de 2024.

Asimismo, indicó que los ciudadanos venezolanos en el Perú también volverán a contar con servicios consulares tras la reapertura de su consulado.

La Cancillería señaló que este acercamiento se basa en los históricos lazos de amistad entre ambas naciones y busca fortalecer la cooperación en beneficio de sus poblaciones.

Carlos Pareja destacó que la reanudación de los vínculos consulares representa un primer paso hacia una mayor apertura diplomática entre los dos países.

En otro momento, el ministro informó que también existe un acercamiento inicial con México para evaluar la situación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, aunque no ofreció mayores detalles sobre el avance de esas conversaciones.