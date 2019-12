Francisco Petrozzi dice que "por el momento" continuará como ministro de Cultura

Síguenos en Facebook

El ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, aseguró esta tarde que por el momento seguirá en el cargo pese a las críticas por la destitución de Hugo Coya como presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

"Por el momento, sí ... no han puesto en duda", dijo al ser consultado sobre su continuidad en ese ministerio.

Luego de reunirse con el premier Vicente Zeballos, en Palacio de Gobierno, Petrozzi aseguró que al interior del Ejecutivo existe "preocupación", pero insistió en que él es el único responsable de sus decisiones.

"Están preocupados, pero yo les digo que me permitan hacerme responsable de lo que he hecho, de lo que he decidido. El Gobierno no tiene por qué verse envuelto en mis decisiones que tomo como ministro, como jefe de un ministerio", manifestó.

"Que me permitan hacerme responsable y hacerme cargo de lo que hago. Hemos conversado con detalle del tema, con mucho detalle, y lo que hay que hacer es comunicar. A lo mejor he cometido el error de retraerme un poco porque a mí, aunque ustedes no lo crean, me ha costado mucho hablar en público", añadió.

En ese sentido, Francisco Petrozzi remarcó que defenderá su gestión en el sector Cultura y al Gobierno mismo de las críticas por la destitución de Hugo Coya. "Ahora tengo que dar la cara y tengo que estar allí para defender mi gestión y defender al Gobierno", sentenció.

Como se recuerda, Coya, quien hasta el domingo presidió el IRTP, aseguró que cuando Petrozzi, le pidió su renuncia le dijo que él no se la habría pedido, pero que "dos funcionarias habían 'envenenado' al presidente" Martín Vizcarra.

"El jueves el ministro [Francisco Petrozzi] me dijo que, lamentablemente, me tenía que pedir la renuncia. Me dijo que por él no firmaría nunca una renuncia, no me la pediría porque había sido el mejor presidente que había tenido IRTP, pero lamentablemente dos funcionarias lo han envenenado al presidente", sostuvo en 'Cuarto Poder'.

Cabe indicar que el periodista Eduardo Guzmán Iturbe sucederá en el cargo a Hugo Coya. Como presidente del IRTP, Guzmán quedará a la cabeza de TV Perú, Radio Nacional y Radio La Crónica.