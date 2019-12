Petrozzi genera minicrisis en el Ejecutivo tras destitución de Coya

La destitución de Hugo Coya de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), por la amplia cobertura de la sentencia del TC a favor de Keiko Fujimori, ha generado un cortocircuito en el Poder Ejecutivo, donde el alboroto originado escaló ayer de tal manera que el ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, fue llamado por el premier Vicente Zeballos, a fin de que brinde explicaciones por la medida adoptada.

Petrozzi reconoció ayer que el presidente Martín Vizcarra está "mortificado" por lo sucedido, pero por la mañana sostuvo que no iba a dimitir porque"no había hecho nada malo".

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, precisó que el retiro del periodista de la entidad estatal fue una decisión del titular de Cultura, que no alcanza a la figura del Mandatario.

El expresidente del IRTP, Hugo Coya, confirmó ayer por la mañana los trascendidos sobre la actitud de Petrozzi desde que ingresó a la cartera.

"Los anteriores ministros con los que he trabajado, ninguno me llamó, para reclamarme nada o para pedirme que algo no saliera o que no se hiciera determinada pregunta. Todo lo contrario, he trabajado con la más absoluta libertad y eso pueden darse (cuenta) los propios periodistas de TV Perú y de Radio Nacional", reveló en RRP.

Sobre la destitución, el premier Zeballos aclaró que es una "posición de Petrozzi" y que no tiene por qué tener incidencia sobre el Presidente o su persona.

"Lo he convocado para que me explique cuáles han sido las circunstancias en que se han dado estos hechos y, a efectos de ello, por qué se ha llegado a esta determinación. Obviamente, los señores ministros tienen la autonomía del caso para poder ratificar o no la confianza de altos funcionarios", aclaró.

Consultado sobre la firma del presidente Vizcarra en la resolución de cese de Coya, aseguró que este "se guía por lo que está proponiendo un ministro de confianza, en este caso, el ministro de Cultura".

ENCUENTRO. Al promediar las 4:18 de la tarde de ayer, Petrozzi llegó a la sede de la PCM y enérgico afirmó: "No he venido a renunciar".

Trató de justificar la destitución de Coya atribuyendo una necesidad de cambios. "Habían cosas por mejorar; los trabajadores de instituciones adscritas al Mincul tienen muchos reclamos y eso ha movido mi espíritu para atreverme a hacer cambios", dijo.

Resaltó que si hubiera hecho algo malo, estaría dispuesto a dar un paso al costado.

Más temprano, el exlegislador usó un discurso similar y expresó que no renunciaría porque no hizo nada malo. "Le deseo buena suerte a Hugo. Siento que tengo la confianza del Presidente", comentó.

Un hora después, la actitud de Petrozzi fue otra y al ser consultado por la manera en que resumiría la reunión, respondió: "Están preocupados".

Explicó que le pidió a Vizcarra que le permita hacerse cargo de lo que hizo. "El Gobierno no tiene por qué verse envuelto en las decisiones que yo tomo como ministro, que tomo como jefe de un ministerio; que me permitan hacerme responsable y hacerme cargo de lo que hago", precisó.

Contó que conversaron con mucho detalle del tema e hizo un mea culpa sobre la falta de comunicación.

"A lo mejor he cometido el error de retraerme un poco porque a mí, aunque ustedes no lo crean, siempre me ha costado mucho hablar en público, incluso en los años en que ejercí mi carrera de tenor, me costaba mucho salir al escenario. Soy una persona tímida, pero ahora tengo que dar la cara para defender al Gobierno", resaltó.

Al ser consultado por su permanencia en el cargo, respondió: "Por el momento, sí".

Finalmente, aseguró que las explicaciones ofrecidas no fueron puestas en duda. "Eso a mí me hace estar muy orgulloso de tener la valentía de pensar que cuando hay que hacer cambios, hay que encarar lo que venga", afirmó Petrozzi.

RENUNCIAS. La renuncia de Hugo Coya no solo agudizó las críticas contra el Gobierno, sino que provocó, presuntamente, más renuncias en el Instituto de Radio y Televisión.

Ayer, el periodista David Ponce de León y la comunicadora Carolina Albornoz Falcón abandonaron sus cargos tras la salida de Coya, oficializada el último 30 de noviembre.

Sin embargo, ambos señalaron que las razones por las que dejaron sus puestos fueron por motivos "estrictamente personales".

El primero renunció a ser gerente de Prensa del instituto y la segunda al Consejo Directivo del IRTP.

Los documentos fueron firmados y enviados a los despachos correspondientes.

Defensa. Otro de los funcionarios del Estado que declaró sobre Hugo Coya fue el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra.El canciller sostuvo que el Gobierno tiene la mejor de las opiniones sobre Hugo Coya, así como de su sucesor, Eduardo Guzmán.

Sin embargo, Meza-Cuadra decidió no calificar su renuncia, ni opinar sobre las supuestas presiones del Ejecutivo para que Coya dejara el cargo.

“Nosotros tenemos la mejor de las opiniones de Hugo Coya, así como también de su sucesor (Eduardo Guzmán). Ha sido una decisión personalísima y no voy a calificarla. El Gobierno ha sido claro en señalar que la libertad de prensa es un valor fundamental y que no va a ser afectada”, precisó.