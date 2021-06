El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, denunció que sufrió agresiones dentro del Club Regatas Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

Según informó en su cuenta de Twitter, el funcionario del ente electoral señaló que el personal del local no le quiso brindar datos sobre el responsable de la agresión física y verbal.

“Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. Posdata: Seguridad del Club no me ha brindado los datos del agresor”, señaló en la publicación que acompañó con imágenes del agresor.

Piero Corvetto aseguró que esta persona lo agredió en el Club Regatas. (Twitter)

Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. Posdata: Seguridad del Club no me ha brindado los datos del agresor. Las fotos del agresor las adjunto. #BastaDeViolencia #Tolerancia #DemocraciaEsRespeto pic.twitter.com/WUheFPftsc — Piero Corvetto (@pcorvetto) June 26, 2021

Cabe recordar que, el pasado 14 de junio, un grupo de manifestantes acudió a la vivienda de Piero Corvetto en Miraflores para hacer una protesta en contra del jefe de la ONPE, alegando un supuesto fraude en la segunda vuelta electoral.

Esta y otras protestas similares en las casas de los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han sido rechazadas y condenadas por el presidente de la República, Francisco Sagasti, miembros del Ejecutivo y la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La Misión reitera la importancia de que todos los actores políticos y la ciudadanía se conduzcan con responsabilidad y serenidad, eviten la difusión de noticias falsas y estén a la altura del momento que vive el país. Asimismo, rechaza las manifestaciones que se han realizado en los domicilios particulares de los miembros de las autoridades electorales y que violentan su derecho a la privacidad. Estas conductas son inaceptables en una democracia”, indicó la misión de la OEA.

