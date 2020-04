La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dejó al voto la apelación que realizó la Fiscalía para ampliar la prisión preventiva del ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe acusado de integrar la organización criminal denominada “Los cuellos blancos puerto”.

Hace unos días, el juez supremo de Investigación Preparatoria Hugo Núñez Julca rechazó la petición por parte de la Fiscalía Suprema para extender la medida limitativa contra el ex consejero que vence el 25 de abril, tras permanecer 18 meses en el penal Miguel Castro Castro acusado del delito de cohecho pasivo en agravio del Estado.

La audiencia virtual a cargo de la presidenta Elvia Barrios y del juez supremo José Neyra Flores como director de debates. Durante la diligencia, Humberto Abanto, abogado de Gutiérrez informó que el ex consejero padecía de hiperplasia prostática benigna y que esto quedó informado por médicos del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Por su parte, la fiscal adjunta suprema Jacqueline Del Pozo Castro señaló que durante el proceso no se analizó los nombramientos del fiscal adjunto en Tacna Armando Mamani y de Miguel Canahualpa como fiscal adjunto del Callao.

Además, la magistrada dijo que la Fiscalía Suprema Anticorrupción todavía no tiene en sus manos los audios de las conversaciones del expresidente de la corte del Callao Walter Ríos y de Gutiérrez, así como la totalidad de los audios intervenidos por la fiscalía de crimen organizado del Callao a cargo de la investigación.

En tanto, Abanto defensa legal del ex consejero manifestó que existe dificultad para su defendido porque se encuentra en el grupo vulnerable de internos que pueden contraer el COVID-19. Asimismo, dijo que él reconoce su voz cuando se realizaron las pericias de audio.

“Se comprobó que mi cliente no había desconocido su voz en ninguno de los audios, allí está el documento donde reconoce, porque tiene que decir una cosa inexacta para perjudicar al imputado. No existe peligro procesal, no hay probabilidad de que pueda fugar”, dijo.

El tribunal supremo resolverá el caso en el plazo de acuerdo a ley.