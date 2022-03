El Congreso de la República acordó, por mayoría, censurar al ministro de Salud, Hernán Condori, cuestionado por no contar con la idoneidad para asumir dicho cargo y por causar la renuncia de altos funcionarios técnicos de dicho sector. Votaron a favor de su salida 71 congresistas, 32 en contra y 13 se abstuvieron.

Durante el debate, el oficialista Guido Bellido señaló que la censura a Condori obedece a una venganza de la oposición por no vacar al presidente Pedro Castillo y debido a que “aparentemente es del partido Perú Libre”. “Los únicos afectados con esta situación será la población peruana”, dijo el expremier.

A su turno, el legislador Juan Burgos (Avanza País) señaló que Condori no merece ser llamado médico, debería ser sancionado y no es un ministro rescatable. “La Fiscalía debería investigarlo por estafa”, sostuvo.

Desde Acción Popular, Edwin Martínez, señaló que apoyará la censura contra el titular del Minsa porque no ha apoyado a los niños que sufren de cáncer y que es una persona que no tiene sensibilidad. Desde Alianza para el Progreso, María Acuña, dijo que Condori es el responsable que se haya perdido dos mil vacunas. “No es posible que tengamos un ministros con procesos judiciales, es un ministro que no cumple con los requisitos idóneas para representarnos en la cartera de Salud”, declaró.

Por su parte, el congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) señaló que el Gobierno necesita un ministro de Salud preparado para una siguiente ola y que sepa luchar contra el COVID-19, que aún no ha sido vencido. “Que pongan a un ministro idóneo, no solo mejor que Condori, sino como otros ministros que hemos tenido”, dijo.

