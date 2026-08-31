El partido Podemos Perú inscribió a 179 candidatos que consignan sentencias penales en sus hojas de vida para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según reveló Cuarto Poder, los postulantes buscan cargos en gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, según la revisión de sus expedientes electorales.

La lista se distribuye en 13 candidaturas a gobiernos regionales, 23 a alcaldías provinciales y 143 a municipalidades distritales. Entre los antecedentes registrados aparecen delitos como tráfico ilícito de drogas, robo agravado, violencia familiar, secuestro, tortura y abuso sexual.

Dos candidatos registran condenas por abuso sexual a menores

Entre los expedientes revisados aparecen dos postulantes con condenas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Ambos casos corresponden a sentencias emitidas en 2003 y figuran en las hojas de vida presentadas ante las autoridades electorales.

Rildo Loyola Minaya, candidato a consejero regional por Áncash, fue sentenciado por la Sala Penal de Chimbote en 2003 por mantener una relación con una menor de 14 años. En Piura, Aníbal Santos Velásquez, postulante a la alcaldía de Sóndorillo, registra una condena de ese mismo año por abuso sexual contra una niña de 10 años.

El candidato de Sóndorillo también acumula dos condenas por omisión a la asistencia familiar. Los antecedentes forman parte de la información declarada durante el proceso de inscripción electoral.

Condenas por secuestro y delitos contra el orden público

En Huaraz, Áncash, Jabico Robles Blácido postula a la alcaldía provincial y registra una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por secuestro y tortura. El caso se originó cuando participó en la retención durante cuatro días y agresiones contra personas señaladas como presuntos abigeos, durante su etapa como alcalde distrital de Olleros.

El expediente también consigna que su expareja lo denunció en 2014 por agresiones físicas y psicológicas. A raíz de esa denuncia se dictaron medidas de protección y se estableció el pago de una reparación civil.

En Ayacucho, Hermógenes Flores Salazar, candidato a la alcaldía de Chipao, recibió en enero de este año una condena de cinco años de pena suspendida. La sentencia está relacionada con su participación en actos que incluyeron la destrucción de material electoral durante los comicios de 2018.

En el distrito de Colca, Vladimir Muñoz Abel Alca registra una condena dictada en 2007 por agrupación ilícita. El expediente señala que irrumpió junto con otras personas en la municipalidad de Cangallo y que durante el hecho se realizaron disparos.

Alberth Castro Cruz, candidato a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, registra una sentencia por apropiación ilícita relacionada con la sustracción de una mezcladora de construcción. También figura una condena de 2017 por maltrato psicológico contra su hija mediante un medio de comunicación radial.

Su expediente incluye además denuncias presentadas en 2001 por presuntas amenazas con un arma de fuego contra una mujer adulta mayor. Estos registros forman parte de los antecedentes consignados en su documentación electoral.

En Junín, Fernando Orihuela Rojas, exintegrante de Perú Libre y candidato de Podemos Perú, es investigado por presunto lavado de activos dentro del caso Los Dinámicos del Centro. El Ministerio Público le atribuye presuntamente haber direccionado licitaciones por más de cinco millones de soles mediante empresas relacionadas con su entorno familiar.

El postulante también registra una denuncia por agresión física contra su expareja ocurrida en febrero de 2023. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, según la información revisada.

¿Qué dijo la organización política?

La agrupación política fue consultada por las candidaturas que registran antecedentes y respondió mediante un comunicado. Podemos Perú indicó que actualmente atraviesa un proceso de reorganización.

La inscripción de los postulantes se produce pese a los planteamientos de su líder, José Luna Gálvez, sobre la lucha contra la corrupción. La nómina incluye candidatos para los distintos niveles de gobierno regional y municipal que participarán en las elecciones de 2026.