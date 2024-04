En una reciente entrevista con Fernando del Rincón de CNN en Español, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, comentó sobre la polémica entorno a los relojes Rolex no declarados de la presidenta Dina Boluarte, por los cuales se le ha abierto una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito

El primer afirmó que no ha visto personalmente a los referidos relojes ni las lujosas joyas que fueron el centro de la polémica entorno a la jefa de Estado.

“En todas nuestras conversaciones anteriores, he contestado cada una de tus preguntas basándome en lo que sé o en lo que me consta directamente. Respecto a este tema de los relojes, ya sea que se trate de 1, 2, 13 o 15, se me ha preguntado si los he visto, y mi respuesta ha sido negativa. He tenido conocimiento de una pulsera a través de los medios, pero nunca he tenido confirmación directa de su existencia” , sostuvo.

En ese sentido, reveló que nunca ha conversado con la mandataria directamente sobre el tema y recalcó que los bienes adquiridos por Boluarte Zegarra son fruto de su trabajo.

“Yo con la señora presidenta nunca hemos tratado este tema de manera personal y directa. Lo que he escuchado yo de estos asuntos fue lo que ella misma dijo: ‘Todo lo que yo tengo es fruto de mi trabajo’.No tengo porqué dudar que así sea, pero nunca me ha dado el detalle de si son uno o tres, o si existen los relojes” , sostuvo.

Sobre el caso de Nadine Heredia

“Fernando yo me pregunto, disculpa que me tome esta licencia, en tu experiencia, que es basta, no sé si alguna vez has visto una crisis de gobierno provocada por algo como esto. A mí me llama la atención, yo no recuerdo una situación siquiera parecida. Esta y sobremanera me preocupa porque (...) en el exterior se afecta mucho”, sostuvo Adrianzén, sin embargo fue refutado por el periodista.

Fernando del Rincón le recordó al premie que un episodio similar se vivió durante la gestión de Ollanta Humala, cuando se investigó a Nadine Heredia, esposa el entonces presidente. Adrianzén también estuvo involucrado en aquella situación por su cargo como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

“Ministro sí lo he visto, ahí mismo en el Perú. A usted le tocó, ¿no se acuerda cuando estaban investigando a la esposa de Ollanta Humala?, ¿se acuerda del escándalo porque sacaron a la procuradora q estaba investigando(la)? Sí se acuerda, a usted le tocó eso” , afirmó Del Rincón.

El titular de la PCM permaneció en silencio por algunos segundos para reconoce que efectivamente no era la primera vez en que altos funcionarios eran acusados por corrupción y aprovechó para explicar que en el caso de Heredia, se le señaló por la posesión de chocolates y agendas. ADemás, resaltó que este tipo de acontecimientos son comunes en la política peruana.

“Lo que te quiero decir Fernando es que es muy de la política peruana (que investiguen a las autoridades de turno por corrupción)”, dijo.

En esa línea, el periodista se refirió a casos similares de corrupción y presunto enriquecimiento ilícito en otros países latinoamericanos, como Brasil, con el presidente Lula da Silva.

TE PUEDE INTERESAR