La congresista de Acción Popular Karol Paredes atiende a Correo luego de cumplir con su semana de representación. Confirma que mañana evaluarán dos casos que han remecido la semana.

¿En cuánto tiempo estima que podrían llegar al pleno los casos de los ‘mochasueldos’?

Primero, debe haber un debido proceso. No te puedo decir si van a ser sancionados o no (...). Lo que nosotros estamos armando son dos informes finales que tienen que ver con Magaly Ruiz y Heidy Juárez. En junio vamos a dar esos informes finales y como equipo técnico los vamos a enviar a la Comisión de Ètica. Esta decidirá cuál es la sanción futura que se podría tener para ellas.

¿Es seguro que la agenda no cambiará y el lunes verán los casos de Edgar Tello y Digna Calle?

Sí. Primero, vamos a tomar por oficio el tema de Edgar Tello y también vamos a proponer el tema de Calle.

¿Propondrán el tema de Calle?, ¿puede explicarlo?

Nosotros, los del equipo técnico, vamos a proponer iniciar una denuncia de oficio a Calle porque no hay denuncia de parte. Si nos acepta la Comisión de Ética, iniciaremos el proceso de investigación. Lo haremos como corresponde.

¿Ve prudente que un congresista pida licencia para viajar al extranjero y despache desde allí?

Tengo una opinión personal pero no la puedo decir.

Digamos, ¿un congresista debe permanecer en funciones en su país?

Un congresista debe cumplir sus funciones con responsabilidad, por eso la ciudadanía le ha dado la confianza. Hay un compromiso con la poblaciòn.

¿Qué piensa sobre la denuncia fiscal a “Los Niños” en la Subcomisión?

Hubiese querido que esa denuncia ingrese antes y no faltando dos días para la votación porque esos elementos de juicio hubiesen servido. Espero que los congresistas (de otras bancadas) reflexionen sobre sus votaciones.

Se ha dicho que “Los Niños” intimidaban a sus colegas de Acción Popular. ¿Usted sufrió algún atropello?

Bueno, ahí ustedes tienen los ejemplos claros. No necesito decirlo. El hecho de que me hayan puesto en una comisión (la Permanente), sin consulta, dice mucho. El haberme pedido en varias oportunidades que renuncie a la Comisión de Ética, también.

¿Ha sido la única que ha sufrido esto?

No puedo hablar por otros, pero en términos concretos hubo una situación allí.

¿Su olfato fiscalizador le indica que “Los Niños” también están involucrados en recorte salarial?

Lo que puedo decir es que cualquier congresista, sea o no de mi bancada, no tiene derecho a seguir perjudicando la imagen del Congreso. Seré clara: Los que se tienen que ir o los que nos tenemos que ir, se deberán ir.

Cualquier congresista, incluidos “Los Niños”, recibirían una sanción si estuvieran involucrados en los recortes, ¿no?

Nosotros no hemos tenido ninguna actitud de blindaje para nadie. Si has cometido un delito y si mereces una sanción, deben ser sancionados.

¿Cree que hay otros casos de recortes salarial en el Congreso?

Bueno, yo escucho de muchos casos de recortes de sueldos pero mientras no tenga evidencias y también las denuncias, como corresponde, no podría decir que así es.

¿Recortes en todos los partidos?

Eso es lo que se escucha en los pasillo, pero si no hay evidencia, entonces... No es que me haga de la vista gorda o la ciega, sorda y muda, si hemos tomado estos casos ha sido producto de denuncias que se han venido dando todo este tiempo.