Desde Cajamarca, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para evitar comentarios que descalifiquen la labor de las instituciones del sistema de justicia. Este mensaje llega luego de declaraciones de Boluarte en las que calificó de ignominioso el desempeño de dicho sistema.

“Le pediría a la presidenta Boluarte que dejemos de estar calificando labores, funciones, la misión de cada quien y hago este llamado de unidad (…) ¿Qué hacemos señalando que algo me puede parecer ignominioso, vergonzoso? ¿Qué hacemos con eso, cuál es el mensaje a la población?”, expresó Tello tras presidir la ceremonia por el 163° aniversario de la instalación de la Corte de Cajamarca.

Además, Tello resaltó la importancia de la unión entre instituciones para enfrentar la delincuencia y destacó los avances logrados en La Libertad, donde, según dijo, se acordó trabajar en mejoras de las unidades de flagrancia. “En La Libertad, hemos tenido un mensaje de unidad que la presidenta, quizá porque no estuvo en el país, no se ha enterado, para mejorar las unidades de flagrancia; no echarnos las culpas, probablemente todos tengamos alguna responsabilidad, pero es mirar de aquí para adelante”, señaló.