La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó que la independencia de juezas y jueces es una condición necesaria para garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía. En ese contexto, consideró que la institución debe fortalecer su autonomía e independencia frente al nuevo escenario político que afronta el país tras la elección de un nuevo gobierno.

Sus declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del congreso “Retos de la independencia y reforma judicial frente a los cambios políticos”, organizado por la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj). El encuentro reúne a magistrados de distintos países para analizar los desafíos que enfrenta la administración de justicia en un contexto de transformaciones políticas y sociales.

Durante su intervención, Tello señaló que cualquier proceso de reforma del sistema judicial debe priorizar la protección de los derechos de las personas. Asimismo, indicó que estos cambios deben desarrollarse respetando el marco constitucional y fortaleciendo las garantías que aseguran una justicia independiente.

“Las reformas judiciales solo alcanzarán legitimidad si colocan en el centro a la persona, respetan el orden constitucional y fortalecen, antes que debilitar, las garantías de acceso a una justicia independiente”, expresó.

La titular del Poder Judicial señaló que el nuevo contexto político exige fortalecer la autonomía, la transparencia y la capacidad de la institución para responder con independencia, imparcialidad y eficiencia a las demandas de la ciudadanía. Además, destacó que el congreso organizado por la Red Latinoamericana de Jueces reúne a magistrados de distintos países para debatir propuestas orientadas a fortalecer la independencia judicial y la administración de justicia.

“Hoy, cuando nuestras democracias enfrentan cambios políticos, sociales y tecnológicos, como sucede en Perú con un nuevo gobierno electo, el Poder Judicial está llamado a fortalecer su autonomía, transparencia y su capacidad de responder con independencia, imparcialidad y eficiencia a las demandas de la sociedad”, manifestó.

En el encuentro también intervino la presidenta de la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj), Elvia Barrios Alvarado, quien advirtió que las reformas judiciales no deben convertirse en mecanismos para controlar a los magistrados. En esa línea, remarcó que la independencia de los jueces es indispensable para el funcionamiento de una democracia.

“Ninguna democracia puede sobrevivir sin jueces independientes, y hay una diferencia sustancial entre reforma judicial y captura judicial”, afirmó.