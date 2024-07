La presidenta Dina Boluarte, acusó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, de filtrar a la prensa sus declaraciones por el “Caso Rolex” en la audiencia realizada el 15 de mayo último.

De acuerdo al dominical “Punto Final”, durante el interrogatorio de ese día la mandataria Dina Boluarte señaló que había decidido guardar silencio por la supuesta filtración de sus declaraciones.

“Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente y a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa”, aseveró.

El hecho se dio a conocer tras meses de investigación sobre la presunta recepción de relojes Rolex y otros accesorios de lujo por parte de Dina Boluarte, supuestamente a cambio de favores gubernamentales.

Como se sabe, la mandataria cambio de versión y adujo que dichos objetos le fueron prestados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, negando que se trate de enriquecimiento ilícito.

TE PUEDE INTERESAR: