El presidente José María Balcázar tomó juramento este martes por la tarde a José Zapata Morante como nuevo líder de la cartera del Interior. Tras la renuncia de la premier Denisse Miralles, el Gabinete Ministerial se reconfiguró con algunos cambios resaltantes.

Entre los nuevos integrantes del equipo de gobierno destacó la designación del general PNP en retiro José Mercedes Zapata Morante como titular del Ministerio del Interior. El general en retiro ya formaba parte del Mininter desde diciembre de 2025, cuando fue designado viceministro de Seguridad Pública mediante la Resolución Suprema N.º 362-2025-IN.

De viceministro a titular del Interior

La trayectoria de Zapata Morante dentro del actual gobierno comenzó pocas semanas antes de que Balcázar asumiera la presidencia. Su ingreso al Mininter se formalizó el 13 de diciembre de 2025, cuando fue nombrado viceministro del Despacho de Seguridad Pública con el respaldo del entonces ministro Vicente Tiburcio Orbezo y bajo el mandato de José Jerí.

Antes de asumir ese cargo, Zapata Morante se desempeñaba como ejecutivo de la Unidad de Operaciones y Supervisión de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Su salida de esa entidad se oficializó el 13 de noviembre de 2025, cuando el superintendente Rafael Fernando Ríos Zapata le agradeció su aporte desde el 7 de octubre de ese año.​

Una carrera de 37 años en la Policía Nacional

El nuevo ministro del Interior llega al cargo con una de las hojas de vida más sólidas del sector seguridad en el actual gobierno. Zapata Morante acumula 37 años de servicio efectivo en la Policía Nacional del Perú, institución en la que ocupó cargos de dirección vinculados a la seguridad ciudadana, el orden público y la prevención del delito.​

Su formación académica complementa esa larga experiencia operativa y de gestión institucional. Es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con mención en Políticas y Gestión Pública, y cuenta con especializaciones en gobernabilidad, planeamiento estratégico, administración y ciencias policiales.

Zapata Morante asume la cartera del Interior en un contexto de alta presión ciudadana por los índices de criminalidad en el país. Antes de su juramentación como ministro, ya había participado activamente en la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad, donde identificó a organizaciones como Los Desa y Los Mexicanos como responsables de extorsiones a conductores en el país.​