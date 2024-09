El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció hoy respecto al enfrentamiento entre el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo) y la Fiscalía. Resaltó que las riñas entre ambas instituciones debilita la lucha contra la delincuencia y crimen en el país.

“Creo que todos debemos estar unidos para luchar contra la criminalidad. No debe haber divorcio entre nadie, sino más bien unidad en la lucha contra el crimen. Porque si no no podemos tener una posición coherente y obtener resultados favorables”, expresó tras una actividad en Villa María del Triunfo.

Como se sabe, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha criticado en reiteradas oportunidades la labor de la Fiscalía. “Es una institución que no suma a la Policía”, expresó hace un par de semanas. En tanto, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, cuestionó la posición de Santivánez, ya que es un investigado.

“No nos extraña la conducta del ministro, porque recientemente el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad en contra del ministro. Esto respecto del pretendido control de un periodista (…), y que luego ordenó además un proceso disciplinario contra un efectivo policial que difundió este audio”, declaró el fiscal de la Nación.

MIRA : Defensa de Capitán Izquierdo denuncia represalia política tras acusaciones del ministro Santiváñez

En otro momento, Arévalo, instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley presentado por su institución, para que la Policía haga la detención de personas por diferentes delitos, por un plazo de 15 días. “La ley de flagrancia permitirá que se cree el sistema de flagrancia y que todos los involucrados obligatoriamente puedan participar en esta lucha contra la delincuencia”, expresó.

Así también, rechazo la propuesta de ley para que el Congreso fiscalice a jueces y fiscales. Dicho proyecto es impulsado por Waldemar Cerrón, hermano del prófugo, Vladimir Cerrón. “Es un proyecto inconstitucional”, sostuvo.





TE PUEDE INTERESAR: