El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, cuestionó la efectividad del estado de emergencia implementado por el Poder Ejecutivo para combatir la inseguridad en el Perú, afirmando que la medida no ha mostrado resultados concretos y que esta “debe replantearse”.

“Yo creo que el estado de emergencia no está alcanzando las metas que se han propuesto y sí creo que debe replantearse. Debe tomarse alguna medida para que esto sea efectivo y no sea solo un estado de emergencia de palabra”, indicó Arévalo desde Chiclayo.

Ley de flagrancia

Arévalo reiteró su pedido al Congreso e insistió en su solicitud para aprobar la ley de flagrancia, que permita una respuesta más rápida y efectiva ante delitos cometidos en el acto.

“Vuelvo a invocar al Congreso a que apruebe la ley de flagrancia. No entiendo por qué tiene tantos meses. No sé si hay intereses de que esto no salga, indiferencia, no sé, pero realmente es necesario que el Congreso apruebe esta ley”, finalizó.

