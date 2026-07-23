El presidente José María Balcázar solicitó al Congreso brindar las facilidades necesarias para que la entrega de la banda presidencial se realice el próximo 28 de julio, fecha central de las Fiestas Patrias.

El pedido fue formalizado mediante un oficio dirigido al primer vicepresidente del Parlamento y encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi.

La solicitud responde al oficio enviado previamente por el Legislativo, en el que se comunicó al mandatario que su mandato constitucional culmina el 26 de julio de 2026 y se le convocaba para entregar la banda presidencial el 27 de julio.

No obstante, Balcázar pidió que la ceremonia se desarrolle el 28 de julio, en coordinación con la Cancillería, conforme al protocolo tradicional de transferencia de mando.

En el documento, el jefe de Estado sostuvo que realizar el acto en esa fecha garantiza la continuidad de la función presidencial y contribuye a preservar el orden constitucional y la institucionalidad democrática. Por ello, exhortó al Congreso a adoptar las medidas logísticas necesarias para la sesión solemne de investidura.

El oficio lleva la firma de José María Balcázar y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, con lo que el Ejecutivo reafirma su posición de que la transferencia del mando presidencial debe efectuarse el 28 de julio, siguiendo la tradición republicana.