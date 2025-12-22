El presidente interino José Jerí respondió este lunes, a las acusaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades en el proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional del Perú. El mandatario negó categóricamente haber influido en la Resolución N. 1014-2025, emitida por el comandante general PNP Óscar Arriola, que habría permitido de manera excepcional que ciertos oficiales postulen a ascensos sin cumplir con un diplomado previo. Entre los presuntos beneficiados estaría el comandante Jhonn Mendoza Chávez, quien es el actual jefe de seguridad personal del presidente.

“Es totalmente erróneo. Mi sombra no ha postulado y es un procedimiento que siguen todos los años, porque existe una ley vigente que te clasifica en base a tus estudios, al mérito y diferentes factores objetivos,” declaró Jerí en entrevista con Canal N.

Según un informe periodístico publicado a inicios de diciembre, la resolución habría abierto una “vía extraordinaria” para que Mendoza Chávez accediera a un curso de ascenso al que, bajo las normativas regulares, ya no podría postular. Esta versión fue cuestionada por el jefe de Estado, quien aseguró que el proceso responde exclusivamente a criterios técnicos y está regulado por ley, sin margen para decisiones discrecionales.

“Es un tema técnico en el que existen criterios y es una ley por la cual se rige todo este procedimiento de ascensos. Entonces, objetivamente, solamente fueron comentarios de un sector que se alertó porque seguramente les perjudicaría en algo,” sostuvo el presidente interino.

El jefe de estado enfatizó que no existe ninguna capacidad de discrecionalidad en los procesos de ascenso policial y reiteró que todos los oficiales que participan en estos procedimientos son evaluados bajo parámetros establecidos. Dicha evaluación incluye formación académica, antigüedad y desempeño profesional. Además, descartó haber ejercido presión sobre el alto mando policial para favorecer a ningún miembro de su equipo de seguridad.

“No hay capacidad de discrecionalidad como se dio a entender en su momento. Es un procedimiento técnico y objetivo,” puntualizó.