Vizcarra encargó al ministerio de Justicia evaluar situación de Mercedes Aráoz

El presidente Martín Vizcarra encargó al ministerio de Justicia realizar una evaluación sobre la situación de Mercedes Aráoz tras su renuncia a la vicepresidencia de la República.

Como se recuerda, Aráoz dio un paso al costado luego que el jefe de Estado disolviera el Parlamento el 31 de septiembre pasado, y el Pleno la presentó como presidenta del Perú ese mismo día, minutos después de suspender a Vizcarra de su cargo por un año por tomar esa decisión.

Vizcarra Cornejo especificó que ha pedido al nuevo jefe de Gabinete, Vicente Zeballos, que a través de la cartera de Justicia analice el caso de la también exlegisladora de Peruanos por el Kambio.

"He pedido al primer ministro –él sí es abogado–, que a través del Ministerio de Justicia vea exactamente cuál es su situación", remarcó el mandatario durante una entrevista a El Comercio.

En ese sentido, recordó que existen cargos irrenunciables en el Perú, como el de parlamentario.

"Por ejemplo, un congresista de la República ya no puede renunciar. Ahora ya no hay Congreso, porque se ha usado un mecanismo de disolución. Pero el presidente de la República y los vicepresidentes sí pueden renunciar. Entonces, si esa es tu voluntad, tu derecho, como ciudadano, no creo que haya alguien que te lo vaya a impedir", sostuvo.