Presidente Martín Vizcarra: "Rechazamos nuevo blindaje del Congreso a Pedro Chávarry" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Desde Arequipa, el presidente Martín Vizcarra lamentó y rechazó el "nuevo blindaje del Congreso" al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El Parlamento rechazó hoy la inhabilitación y destitución por 10 años al exfiscal.

"Quiero manifestar a nombre del Poder Ejecutivo nuestro malestar y rechazo a esta nueva oportunidad de blindaje que ha cometido el Congreso de la República. No puede ser que una vez más se ha blindado y exculpado de una investigación sobre organización criminal al fiscal supremo, el señor Chávarry. No solamente ello, si no que se ha determinado que continúe en funciones", sostuvo el mandatario.

"Se ha cerrado este tema ya en la máxima instancia del congreso... El Pleno ha determinado que no se le investigue por organización criminal. Y eso es un blindaje que como Poder Ejecutivo rechazamos enérgicamente", aseveró el mandatario.

Como se sabe, el Pleno del Congreso aprobó la propuesta de acusación constitucional contra Pedro Chávarry por el único presunto delito de encubrimiento real, debido a la decisión de Pedro Chávarry de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

Sin embargo, el Congreso rechazó la inhabilitación y destitución por 10 años al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Tía María

El presidente Martín Vizcarra viajó a Arequipa para reunirse con las autoridades locales por el tema del conflicto minero de "Tía María".

"Tenemos toda la predisposición de diálogo. Hemos venido acá sin ninguna solución preconcebida, venimos con toda la apertura para que, después de todo el análisis, la discusión y el debate, llegar en conjunto a una solución que vaya en beneficio de la población el Perú en su conjunto", señaló Vizcarra.

"Estamos iniciando esta conversación y hemos quedado que cuando concluya, que durará el tiempo que sea necesario, nuevamente volveremos para dar (a conocer) las conclusiones y acuerdos. Hemos visto que de ambas partes tanto del gobierno regional y el gobierno nacional hay la mejor voluntad de encontrar puntos y acuerdos en beneficio de la población. Puede ser extensa la reunión, pero estaremos acá", indicó el jefe de Estado, Martín Vizcarra.