Julio Javier Demartini Monte, quien juró como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) el 10 de diciembre de 2022 en el segundo Gabinete del Gobierno de Dina Boluarte, es el único que se mantiene en la actual gestión.

Desde entonces, el funcionario de confianza de la presidenta recibe una serie de críticas por las constantes denuncias vinculadas a Qali Warma, el Programa Nacional de Alimentación Escolar que pertenece al Midis.

Sin embargo, Demartini parece inamovible, pues pese a que existen al menos 16 denuncias sobre Qali Warma en estos dos últimos años (ver infografía), no es removido del cargo.

Por el contrario, anunció que Qali Warma será reemplazado a partir del año 2025 por un nuevo programada denominado Wasi Mikuna o “Comida Casera”.

Julio Demartini, titular del Midis, forma parte del círculo de confianza de Boluarte. (Foto: Midis)

RECUENTO

Una de las primeras denuncias contra Qali Warma apareció el 26 de abril del 2023, cuando un grupo de madres de familia del distrito de Villa María del Triunfo, denunció que encontraron gusanos en las latas de atún suministradas por el programa, a pesar que este producto vencía en el año 2027.

“Cuando abres la lata, tiene un olor putrefacto. A nosotros nos dieron seis latas. Estas latas nos han dado recién hace 10 días”, fue el relato de una de las madres.

Qali Warma dijo que los productos que entregan a los colegios pasan por un proceso de verificación, pero que en el caso concreto del pescado, el encargado es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). Sin embargo, el programa decidió suspender la distribución del lote de conserva.

#QaliWarma | 15 casos se investigan en las Fiscalías Anticorrupción contra autoridades, funcionarios y proveedores vinculados al Programa Qali Warma, por delitos de corrupción de funcionarios en 10 departamentos del país.



Conoce en detalle las acciones fiscales #PrimeraParte 🔎 pic.twitter.com/Qa1PI9cnTF — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 22, 2024

En octubre de ese año, se conoció el colegio N°80542 Jorge Basadre Grohmann, ubicado en Santiago de Chuco (La Libertad), habría recibido conservas de bofe de res sin fecha de producción ni vencimiento.

Un mes después, la Fiscalía realizó intervenciones en Lima Centro, Arequipa, Pasco, Ucayali y Cusco para recoger información sobre las compras de leche, esto luego de conocerse que el producto que se distribuía estaba contaminado y con manchas negras.

Así, se detectó que los espacios de las reservas de productos para los escolares eran inadecuados.

Estas son las denuncias contra el programa Qali Warma. (Infografía: Diario Correo)

INTOXICACIÓN

Sin duda, los casos más graves vinculados al programa Qali Warma están asociados a intoxicaciones.

En junio de 2023, el presidente de la Asociación de Padres de Familia del colegio Andrés Avelino Cáceres, ubicado en el distrito de Yarumayo (Huánuco), denunció que más de 20 estudiantes de primaria tuvieron que recibir atención médica por una presunta intoxicación, tras consumir tallarines con conserva de pescado, productos suministrados por el programa.

Este año, la situación no cambió porque en marzo al menos 16 estudiantes fueron internados en el área de emergencia del hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca (Puno).

El motivo: Se habrían intoxicados luego de consumir alimentados de Qali Warma en el desayuno.

El programa Qali Warma ha tenido una serie de incidentes en los dos últimos años.

En agosto hubo una situación similar cuando pares de la institución educativa San Juan Baustia ubicado en Chimbote, denunciaron que 20 alumnos resultados intoxicados tras el almuerzo escolar.

Este mes, un padre de familia de la institución educativa Maximiliana Velásquez de Sotillo, en Tacna, denunció que su hijo sufrió problemas estomacales luego de consumir una lata de conserva de pollo, producto que al parecer tenía gusanos en lugar de trozos de pollo.

Y hace menos de una semana, 14 niños de la región Moquegua habrían resultados intoxicados por consumir tallarines rojos preparados con los insumos que proporciona el programa.

Dina Boluarte ha decidido mantener a Julio Demartini en el Midis pese a los cuestionamientos a su gestión. (Foto: Presidencia)

¿MEJORA?

En medio de los cuestionamientos sobre el programa Qali Warma, el ministro Julio Demartini anunció que a partir del próximo año se implementará un nuevo programa de alimentación escolar en su reemplazo, este se llamará Wasi Mikuna, una palabra quechua que significa “comida casera” o “comida de la casa”.

De acuerdo con el titular del Midis, la principal característica de este programa es que será comunitario y tendrá la participación de padres de familia a través de las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) de los centros educativos.

En diálogo con RPP, el ministro explicó que el modelo que se aplicaba no era suficiente, por ese motivo se optó por esta nueva alternativa.

“El día de ayer (jueves), hemos hecho la propuesta de la creación de un nuevo programa de alimentación escolar. Este programa es de alimentación escolar comunitaria, que quiero agradecer la participación del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas que nos ha acompañado en este momento de urgencia”, afirmó.

En diferentes regiones, niños de instituciones educativos se intoxicaron por los productos de Qali Warma.

El nuevo programa tendrá cinco medidas principales, entre ellas destacan la colaboración de los padres de familia en la elaboración de los menús y un presupuesto para los buenos empresarios.

Sobre este último punto indicó: “Acabo de venir de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), he estado reunido con su presidente, con sus comités y les he asegurado que los buenos empresarios, tanto proveedores como productores, no pueden estar ajenos a un programa de esta envergadura, además que son 180 mil toneladas de alimentos que se compra”.

También se tendrá la supervisión de un organismo internacional de control y certificación.

Por otro lado, Demartini advirtió que si el programa que se implementará el 2025 tiene denuncias, dimitirá.

“Con todas estas decisiones, si (en) este proceso que estamos lanzando hay denuncias, inmediatamente, doy un paso al costado”, anunció.

“Estoy siendo categórico si es que en este nuevo modelo por el que estamos apostando como Gobierno y yo como ministro, el 2025 no va a haber una denuncia, y si hubiera el 2025, en este nuevo proceso, una denuncia, yo inmediatamente doy un paso al costado”, agregó.

En otro momento, aseguró que no se aferra al cargo.

“La permanencia es un tema que siempre va a estar en la mesa de la señora presidenta, que es la que dirige el gobierno. Pero yo como responsable tengo que tomar estas medidas, aunque sean duras, tengo que tomarlas porque para mí la prioridad son los niños y las niñas del Perú”, dijo.