El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, indicó que si el Wasi Mikuna, nuevo programa de alimentación que reemplazará a Qali Warma desde el próximo año, registra denuncias, renunciará a su cargo.

El titular del Midis indicó que Wasi Mikuna estará presidido por un consejo directivo y su fiscalización está garantizada por Instituto Nacional de Calidad (Inacal). Cabe precisar que el consejo directivo estará integrado por padres de familia de los centros educativos.

Ello tras las denuncias por la distribución de alimentos en mal estado por parte de la empresa proveedora Frigoinca, con la supuesta complicidad de funcionarios del gobierno.

El ministro incidió en que si el nuevo programa es objeto de denuncias como ocurrió con Qali Warma, presentará su renuncia a la cartera del Midis. “Con todas estas decisiones, si este proceso que estamos lanzando hay denuncias, inmediatamente, doy un paso al costado”, aseguró.

No obstante, refirió que “quiero asegurar el 2024 para que no se confunda de que, si mañana o pasado, hay un producto que aparentemente tenga un problema, yo estoy fiscalizando eso; pero lo que sí estoy siendo categórico es que en este nuevo modelo por el que estamos apostando como Gobierno y yo como ministro, el 2025 no va a haber una denuncia”.

“Y si hubiera el 2025, en este nuevo proceso, una denuncia, yo inmediatamente doy un paso al costado”, señaló.

