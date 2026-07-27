Óscar de Jesús Reto Otero fue elegido este domingo como presidente de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027, luego de que la lista que encabezó alcanzara los 74 votos necesarios durante la elección de la Mesa Directiva. El representante del Partido del Buen Gobierno asumirá la conducción de la cámara baja en el inicio del nuevo Congreso bicameral.

La fórmula liderada por Reto obtuvo el respaldo de las bancadas que integraron la lista denominada opositora, conformada por representantes de Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras. Con esta elección, el parlamentario se convierte en una de las autoridades principales del primer periodo legislativo con dos cámaras.

#LoÚltimo | El diputado Oscar de Jesús Reto Otero, de la bancada de Partido del Buen Gobierno, es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027



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Conoce su trayectoria

Óscar de Jesús Reto Otero nació el 28 de abril de 1962 en el distrito de Zorritos, ubicado en la provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes. Antes de ingresar al Congreso, desarrolló una carrera de más de cuatro décadas dentro del Ejército Peruano, donde llegó al grado de general de división en situación de retiro.

Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, ocupó diversos cargos dentro de las Fuerzas Armadas. En 2018 asumió como jefe del Estado Mayor General del Ejército, mientras que un año antes estuvo al frente de la Región Militar del Norte durante la respuesta ante el fenómeno de El Niño Costero.

También ejerció como jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 2016. Entre 2019 y 2020 se desempeñó como consejero en Asuntos de Seguridad Hemisférica de la Misión Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D.C.

Reto Otero cuenta con formación en Ciencias Militares tras obtener el grado de bachiller en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. Además, cursó una maestría en Ciencias Militares en la Escuela Superior de Guerra y otra maestría en Administración.

Su incorporación a la política ocurrió con el Partido del Buen Gobierno, agrupación liderada por el exministro Jorge Nieto. En las Elecciones Generales de 2026 postuló como diputado por Lima Metropolitana y logró un escaño en la nueva Cámara de Diputados.

¿Cuál será su rol a partir de hoy?

Como titular de la Cámara de Diputados, Reto estará encargado de dirigir las sesiones del pleno, conducir los debates parlamentarios y representar institucionalmente a la cámara baja. También tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento legislativo durante el primer año del Congreso bicameral.

Su elección marca el inicio de una nueva etapa parlamentaria tras el retorno del sistema de dos cámaras. Desde la presidencia de Diputados deberá liderar los primeros trabajos de la cámara baja junto al Senado en el periodo 2026-2027.