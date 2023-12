Este lunes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió sobre la investigación que afronta la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su entorno por presuntamente ser parte de una organización criminal dentro del Ministerio Público.

El burgomaestre tildó de “ilegal” la investigación realizada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), a cargo de Fredy Gutiérrez, quien reemplaza a la fiscal superior Marita Barreto. López Aliaga justifica su posición alegando que una fiscal de rango inferior no tiene la potestad de investigar a una fiscal suprema.

“Una fiscal de rango inferior no puede investigar a una fiscal suprema (Patricia Benavides) que tiene una protección jurídica. La fiscal subordinada no puede amotinarse. Hay rutas y tiene que ir a un fiscal supremo. Lo que ha hecho la señora Barreto es totalmente ilegal”, respondió para RPP.

“La verdad es que la señora Barreto no podía investigar a su jefa y no podía armar un equipo sin notificarle a la fiscal de la Nación. La fiscal Barreto no tenía esa potestad”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR