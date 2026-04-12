El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció durante una conferencia de prensa este domingo que formalizará por escrito su denuncia contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones convocado para las 6 de la tarde. Segun explicó, su decisión busca que el organismo electoral se pronuncie sobre las fallas logísticas que, a su juicio, mancharon el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

López Aliaga cuestionó la ejecución del plan operativo electoral de la ONPE, luego de que el mismo organismo había establecido que todo el material debía estar distribuido en los locales de votación a nivel nacional antes del 11 de abril. Para el candidato, el incumplimiento de ese cronograma institucional representa una responsabilidad directa de Corvetto como titular del organismo.

“La ONPE, no me interesa quién sea su proveedor. Pero el señor Corvetto tenía la responsabilidad hasta el día 11 de abril. De acuerdo a su propio plan operativo, hasta el día 11 tenía que tener en todos los locales a nivel del Perú el material listo”, afirmó ante los medios.

El candidato también puso en duda las cifras presentadas por Corvetto en su rueda de prensa, donde el funcionario señaló que solo 15 locales y 211 mesas no lograron operar. El líder de Renovación Popular consideró que esos números no reflejan la magnitud real del problema porque no incluyen a los ciudadanos que abandonaron las filas tras esperar horas sin poder ingresar a votar.

“Lo que no dice el señor Corvetto es toda la gente que se ha retirado. Que ha hecho una cola y que no ha aguantado, que si se ha desmayado. Pero esto son poquitos y lo que ha pasado”, señaló.

López Aliaga explicó que en procesos electorales ordenados el material duerme en los locales la noche anterior, custodiado por personal del Ejército y de la propia ONPE, para garantizar una distribución ordenada desde las primeras horas. A su criterio, lo ocurrido este domingo rompió con esa práctica establecida y derivó en un escenario de desorden que tiene consecuencias legales.

“Llegar a las 12 de la mañana al local y estar repartiendo material con la gente esperando haciendo cola, eso es el caos que está creando Corvetto y eso sí tiene consecuencias penales gravísimas”, sostuvo.

El candidato también reveló que durante la jornada recibió consultas desde el exterior sobre la situación en el país. Sus declaraciones reflejaron la preocupación por la imagen internacional del proceso electoral peruano.

“Tengo llamadas ahora internacionales del secretario de Estado, donde me preguntan qué está pasando en Perú. No puede ser que 13% de mesas en Lima no se hayan abierto en el tiempo adecuado”, indicó.

El titular de la ONPE aseguró que los electores afectados no serían multados por no votar. Al respecto, López Aliaga consideró que la medida no resuelve el fondo del problema y precisó que lo ocurrido va más allá de una sanción económica y representa una vulneración del derecho ciudadano.

“Es un insulto. La gente quiere votar. No es la multa, es una falta de respeto al Perú, a los ciudadanos del Perú”, expresó.

El candidato estimó que cerca de un millón de personas no lograron ejercer su voto durante la jornada, cifra que contrasta ampliamente con los datos oficiales de la ONPE. López Aliaga fue enfático en que su denuncia formal ante el JNE buscará que el pleno se pronuncie sobre un proceso que, a su juicio, ya está manchado.

“Yo creo que es un millón de personas que no han votado. Que sea correcto, que no venga a mentir al país nuevamente al decirte que son 15 locales. Nuestro tema va a entrar por escrito y queremos que se someta al pleno ya convocado”, concluyó.