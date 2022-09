El candidato a la alcaldía de Lima (Renovación Popular), Rafael López Aliaga, pidió disculpas por las expresiones del candidato de su partido a Miraflores, Carlos Canales, quien dijo que dijo que las personas que vienen de los cerros deben “ser educados” a fin de que se les permita el ingreso a sus parques, no se orinen y no traigan basura.

“Por cinco soles, alguien de los cerros, los que viven en las zonas más agrestes y más dificultosas de nuestra ciudad van a poder venir (...) a disfrutar de Lima, con un lugar maravilloso que es un malecón de cinco kilómetros, con unos parques extraordinarios. Lo que tenemos que hacer es educarlos, que respeten, que no traigan basura, que no hagan la pila en la calle”, dijo el candidato por el partido de López Aliaga.

En respuesta, el aspirante a Lima dijo: “Pido disculpas por esa expresión tan grave, pero en los meses de mi campaña me he pasado recorriendo las zonas altas de mi querida Lima y surgen dos problemas enormes: la falta de comida, las ollitas comunes no tiene ningún centavo. El agua es una porquería es verde. Mi plan es tener tanques de 30 mil soles bajo cada ladera de cerro y bombas de 10 mil soles para bombear agua limpia (...) también está el tema de seguridad que me reclama todo Lima”.

A una semana de las elecciones de las elecciones, los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana disertan sus propuestas esta noche en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el auditorio Ella Dunbar Temple de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Los aspirantes al sillón municipal limeños que debatirán son: Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Yuri Castro (Perú Libre), María Elena Soto (Avanza País), Daniel Urresti (Podemos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), George Forsyth (Somos Perú) y Omar Chehade (Alianza para el Progreso).

¿QUIÉN ES RAFAEL LÓPEZ ALIAGA?

El candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fue regidor de la Municipalidad de Lima entre el 2001 y el 2011. Nación el 11 de febrero de 1961 en Lima y tiene 61 años. Estudio Ingeniería Industrial en la Universidad de Piura.

En su experiencia en el sector privado se conoce que fue gerente en el Citibank en los años 80′ y de Créditos Corporativos, así como fundador de la empresa de valores Peruval Corp. López Aliaga es conocido por ser accionista del Ferrocarril Transandino.

El candidato de Renovación Popular postuló en las últimas elecciones presidenciales y fue una de las personas que consideró que existió un fraude electoral. No cuenta con ninguna sentencia en su contra.

