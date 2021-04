El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, consideró que se excedió en sus críticas a la periodista Mónica Delta, quien fue una de las moderadoras del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de las Elecciones Generales del 2021.

En una entrevista con Willax TV, no obstante, reiteró que Mónica Delta tiene “fotos amorosas” con el expresidente Martín Vizcarra y que en ellas aparece con una “actitud condescendiente”.

“Hay una colección de fotos. Tengo más de 20 fotos con una actitud condescendiente. Me he excedido. Se me ha salido el indio allí”, dijo inicialmente.

Rafael López Aliaga le pide disculpas a Mónica Delta

Sin embargo, más adelante, López Aliaga admitió su error: “Le pido disculpas a Mónica Delta, eso sí es un error de mi parte (…) Mónica te pido perdón y pa’ adelante, esto sigue de largo”.

Como se recuerda, López Aliaga le atribuyó a Mónica Delta la responsabilidad de las menciones que, en la primera fecha del debate presidencial, hicieron sobre él sus eventuales contendores.

“La moderadora (Mónica Delta) es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, dijo en un canal de noticias que se transmite por Facebook.

