El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, descartó que el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, tenga alguna función o injerencia en el gobierno.

En diálogo con la prensa a su salida de la reunión con la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, el titular del MTC se pronunció sobre los recién revelados audios del hermano presidencial que evidencian que desde que Dina Boluarte asumió el cargo de mandataria, Nicanor operaba a favor de su hermana.

En estos cuatro audios difundidos por Cuarto Poder, se escucha la intervención de Nicanor Boluarte durante una reunión virtual de dirigentes del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), comentando la caída del expresidente Pedro Castillo y afirmando que si Dina Boluarte no hubiera asumido el cargo presidencial, la derecha “estarí­a mandando en el país”.

Pérez Reyes recalcó que Nicanor Boluarte no tiene ninguna función en el Gobierno y que dicha conversación entre el hermano presidencial y los dirigentes de CPP corresponde a su “vida privada y propia”.

“El señor Boluarte, como ustedes saben, no solo es hermano de la presidenta, sino también una persona que tiene una vida privada propia. Que hizo uno o dos días antes es una decisión que él toma Él no tiene ninguna función en el gobierno, ya lo ha dicho él y además se lo puedo verificar. Aquí estamos hablando de una acción popular” , sostuvo el ministro.

“Lo que yo le digo es que no tiene ninguna función en el gobierno, por lo tanto, lo que hace en su vida privada es una cosa que le compete a él” , agregó.

Asimismo, recordó que la presidenta en alguna oportunidad de pronunció sobre el tema negando que su hermano tenga injerencias en el Gobierno. Y reiteró que deberá ser el propio Nicanor quien brinde explicaciones sobre lo dicho durante la reunión virtual realizada en diciembre del 2022.

“La presidenta ha dicho permanentemente que su hermano no tiene injerencia en el gobierno. El señor tiene una vida privada, él tendrá que explicar qué es lo que hace en su vida privada. Lo que sí está claro es que él no tiene ninguna función en el gobierno y, por lo tanto, no tiene ninguna injerencia en las acciones del Gobierno”, concluyó.

#ENVIVO



Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes: Nicanor Boluarte no tiene ninguna función en el Gobierno. Estamos hablando de una acción personal



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/vhpLXB1qvq — Canal N (@canalN_) April 15, 2024