El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que su grupo de trabajo evalúa interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, debido a las declaraciones que hizo el presidente Pedro Castillo en su presentación en la ONU.

“Es algo muy grave, de buenas a primeras ha soltado cosas que no tienen nada que ver con lo que el Perú ha mantenido por años, el canciller es corresponsable, debe ser interpelado para que rinda cuentas de lo que pasó en Estados Unidos. Vamos a hablarlo en la bancada y vamos a tomar una decisión”, aseveró

“Yo he mantenido una posición única de no darle permiso para viajar, es alguien que esta enlazada de alguna manera, no debió salir, a mis colegas les pido que recapaciten, no es hacerse el bueno sino proteger la imagen del país”, añadió.

Sus declaraciones se dan luego de que Castillo Terrones afirmara en los Estados Unidos una serie de medidas con relación a la política exterior peruana, como la voluntad de abrir una embajada en Palestina.

“Es indispensable también que la comunidad internacional asuma de una vez por todas sus responsabilidades y propicie las negociaciones de paz para encontrar una solución basada en el reconocimiento de dos estados: una Palestina independiente y viable, y un Israel con fronteras seguras. Solo así podremos tener una paz duradera”, expresó.

“El Gobierno del Perú abrirá una representación diplomática en Palestina en pleno cumplimiento del principio de la universalidad de las relaciones diplomáticas”, añadió Castillo Terrones.

