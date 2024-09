La bancada de Renovación Popular emitió hoy un comunicado en el que solicita al Gobierno que se declare en emergencia los departamentos del país afectados por incendios forestales.

“Renovación Popular se solidariza con todos los pobladores del país que están siendo afectados por los incendios forestales registrados en las últimas semanas. Nuestras condolencias para quienes han perdido a familiares”, se lee.

Como se conoce, diez personas, en su mayoría adultos mayores, fallecieron debido a los incendios forestales en diferentes regiones del Perú. Asimismo, hay 96 heridos y 1.876 afectados.

En el comunicado, Renovación Popular asegura que se están ocasionando un daño irreversible " a nuestra flora, fauna y medio ambiente; por lo que hacemos una llamada urgente al Ejecutivo para que declare en emergencia dichas zonas”, menciona.

Al respecto, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció respecto a la ley antiforestal, advirtiendo que el Congreso está abierto al debate.

“Esta es una ley antiongs, pero yo no me he metido a esta problemática, quienes afirman que es ilegal o inconstitucional, tienen las vías. Quien debe definir si es legal o no es el Tribunal Constitucional”, expresó.

Agregó que con la declaratoria de emergencia se dará mayor dinero a las regiones afectadas, con el fin de que se compren maquinarías y herramientas necesarias para atender los incendios, por medio de las áreas de Gestión y Riesgo de Desastres.





