El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, consideró este lunes que no corresponde un posible desafuero del expresidente del Congreso Manuel Merino, al descartar que este último “haya cometido algún delito” cuando ejerció la jefatura del Estado.

“No tendría que hacerlo [desaforar a Manuel Merino] porque no creo que haya cometido algún delito. Él ha dicho que ha renunciado a fin de evitar que aquellas personas incentiven las marchas”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Burga manifestó que el Partido Morado “ha azuzado a la gente joven” y ha “estado manejando” las marchas en contra del expresidente Merino tras la vacancia de Martín Vizcarra el 9 de noviembre.

“Respeto a los jóvenes, pero han salido incentivados. Ustedes han visto en las marchas quienes han estado manejando esas marchas y básicamente ha sido el Partido Morado. Hay algunas personas que siguen motivando estas marchas que han sido aquellos que se vieron afectados por la salida de Vizcarra”, señaló.

El congresista respaldó el pedido del expresidente Merino al Partido Morado para que esta agrupación no presente candidatura presidencial e instó al mandatario Francisco Sagasti para que renuncie a su precandidatura a la segunda vicepresidencia “ante el JNE para que no quede ninguna duda de que no va a haber ninguna interferencia ni apoyo al Partido Morado u otro candidato”.

Finalmente, el legislador lamentó que la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, no haya permitido que Manuel Merino brinde una conferencia de prensa desde las instalaciones del Parlamento y calificó dicha decisión de “un gravísimo error”.

“Es responsabilidad del congresista qué es lo que dice y cómo lo dice, pero el Congreso y menos la Mesa Directiva no puede decir yo le niego o yo le faculto, porque estaríamos entrando en un tema no democrático”, manifestó.

Volvería a votar por la vacancia

Ricardo Burga reafirmó que “volvería a votar” a favor de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, pese a las protestas que esta decisión generó y que motivaron la renuncia de Manuel Merino.

“En mi caso personal, si me vuelvo a encontrar con una situación igual, te aseguro que volvería a votar por la vacancia. Lamento el fallecimiento de estos dos jóvenes y eso tiene que ser investigado y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, pero en el caso de la vacancia me reafirmo en que votaría nuevamente [a favor]”, indicó.

