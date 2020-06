Máximo San Román, exasesor ad honorem del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se presentó a la Comisión de Fiscalización del Congreso para aclarar sus vínculos con Richard Cisneros, quien es investigado por sus contrataciones con el ministerio de Cultura. Si bien San Román resaltó que no lo conocía y si lo recibió fue porque lo hacía con muchas personas en la casa de Pizarro, el cantante conocido como Richard “Swing”, reiteró que fue San Román quien lo convocó vía telefónica.

En la comisión de Fiscalización, usted aseguró que participó de la producción de un Grammy Latino ¿Se refiere usted a que tuvo una membresía? ¿O fue llamado directamente por la Academia Latina de Grabación para la producción del evento que se realizó el 2013?

Fui miembro votante del Latín Recording Academy varios años y pertenecí al comité de prenominación y nominación un año que fui invitado a participar de dicho comité.

Entiendo que para ser miembro hay que pagar una cuota anual en dólares…

Así es, pero hay que pasar por una evaluación musical artística cultural con producciones discográficas vigentes y actualizadas. El pago es para el mantenimiento de la membresía y para algunos derechos y beneficios que te otorga ser parte de la Academia.

¿Tiene usted la invitación que le hicieron para ser parte del comité de prenominación y nominación?

Sí. Y los tickets aéreos y las reservas que me hicieron en el hotel donde fuimos atendidos todos los productores y en donde se llevaban a cabo las reuniones de evaluación y prenominación

¿Los Latin Grammy financiaron su estadía?

Sí, todo. He sido invitado a varios Latín Grammys y he asistido a dos. Hay pruebas de ello en YouTube. Hay más evidencias que tengo pero no he hablado para nada de ello. Siempre lo he mantenido en secreto porque el comité debe tener carácter confidencial pero me veo obligado a tener que revelar esta hermosa etapa de mi vida como artista que estoy casi seguro ningún productor musical peruano ha tenido la oportunidad de vivir.

Sabemos que el comité tiene carácter confidencial…

Es lo primero que nos exigen porque ningún artista participante puede enterarse que los estamos evaluando para que la evaluación sea transparente y objetiva. Por eso nunca había hablado de este tema. Cuando fui en esa oportunidad como Invitado al comité de prenominación ofrecí un concierto para los productores en mi calidad de cantautor y todos me felicitaron y asistieron puros miembros votantes y algunos de las máximas autoridades del Latín Grammy y fue una noche hermosa llena de música, arte y cultura.

¿Presentará las invitaciones al Congreso?

Referente a esa pregunta, me han enviado un WhatsApp en donde me dicen claramente que ellos desean que solo presente mi CV sobre mis estudios universitarios sin ninguna diploma ni reconocimiento y ello me parece muy injusto y arbitrario.

Cisneros señala que le han pedido que solo envié información de su CV al Congreso y no le permiten adjuntar otros diplomas. (Foto: Congreso)

¿No le han pedido la constancia del diploma honoris causa ni la participación de Latin Grammy?

Puede creer que no quieren que presente esos documentos ni ningún reconocimiento.

¿Entonces enviará solo su CV?

Esa es decisión de mi asesor legal. Las personas serias y responsables hablamos con documentos en blanco y negro.

La Academia Latina de Grabación nos ha dicho que nunca contrató sus servicios para realizar actividad alguna…

Yo no he dicho que haya trabajado para ellos en ningún momento

¿Formar parte de ese comité fue ad Honorem?

La invitación se hace por una distinción. Por eso repito, fui invitado.

¿Por su trayectoria musical?

Por la trayectoria que debe ser impecable y por la calidad del arte y contenido musical que se difunde en nuestras obras y hay que pasar por varios años y filtros de evaluación.

¿Cuál fue el motivo de la entrega del diploma de honoris causa por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia?

A mi labor por más de 12 años como deportista de alto nivel y por mi aporte a la humanidad y al prójimo apoyando y compartiendo 34 años seguidos de mi vida con niños enfermos que padecen de cáncer y que viven en extrema pobreza. A nivel personal, yo separo el 20 % de lo que gano para compartirlo con estos angelitos ya son 36 años a la fecha. Es una pena no poder hacerlo ahora por el COVID-19 pero los ayudo en silencio vía WhatsApp siempre que puedo. Esa es mi mayor felicidad.

El señor Máximo San Román ha señalado que no lo convocó, sino que él recibió a varias personas…

El señor San Román no está diciendo la verdad. Qué lamentable la participación en el Congreso de la República de este señor. He sentido vergüenza ajena por él y su familia. Que se confiese ante Dios porque hoy le ha mentido a todo el Perú. Ese señor se enreda en sus propios dichos. Yo tengo muchas pruebas por eso tengo la conciencia en paz.

¿El correo convocándolo sale de la bandeja de él?

Si el señor miente es su problema, no el mío.

Según un artículo periodístico, el correo fue enviado por una funcionaria de Palacio…

Tendrá que asumir su irresponsabilidad y falsa versión a nivel nacional

¿Usted da la garantía de que el señor San Román le mandó un correo invitándolo a Palacio?

Yo estuve dos horas en Palacio ¿Algo intrascendente en 2 horas?

¿De qué se habló en esa reunión?

El señor San Román debe estar sufriendo de amnesia tal vez. Habrá que recordarle por cucharitas.

¿Fue una funcionaria quien envió la invitación a Palacio?

Eso es falso. Fue él quien me llamó por teléfono.

¿Usted está de acuerdo con el levantamiento del secreto de las comunicaciones?

Totalmente.

Cisneros se mostró de acuerdo en que levanten el secreto de sus comunicaciones. (Foto: Congreso)

Nota: Cisneros respondió las preguntas por mensaje, pues señala que no ofrecerá entrevistas debido a que el domingo lo hará a través de un canal de televisión.