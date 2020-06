El compositor Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, formó parte de un incidente con el parlamentario José Luis Ancalle (Frente Amplio) en su participación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría este viernes.

La discusión se produjo luego de que el legislador cuestionara la contratación de ‘Swing’, pese a que carece de títulos profesionales y asegurara que su contratación fue hecha “a su perfil”.

“Ha quedado demostrado que el señor Cisneros no tiene ningún grado de estudios de nivel superior, y que los términos de referencia de su contratación fueron hechos a su perfil, es decir, sin ningún título de estudios, sin experiencia, y lo que es peor solo se le conoce que ha apoyado la campaña de PPK y Vizcarra con quienes niega amistad. No podemos permitir que se siga burlándose del país”, sostuvo el parlamentario.

Ante ello, Cisneros le dijo al congresista que este "no era nadie" para discriminarlo y "maltratarlo públicamente" por no tener títulos profesionales. Explicó que durante su participación en la Comisión de Fiscalización se ha manifestado con la verdad.

“Al congresista que ha hecho uso de la palabra hace un momento, decirle que su comentario y opinión es subjetiva. Yo estoy diciendo aquí la verdad, solamente la verdad, y no voy a decir algo que usted quiera escuchar. [...] No es para que él discrimine tampoco a alguien para que pueda trabajar para el Estado. Usted no es nadie congresista para discriminar mis derechos y maltratarlos públicamente a nivel nacional”, manifestó.

Luego de este comentario, el presidente del referido grupo de trabajo, Edgar Alarcón (Unión por el Perú) llamó al orden y minutos después el cantautor se disculpó con la comisión por su “aireada respuesta” motivo de su “carácter fuerte”.