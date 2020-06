Pese a que se jactó de tener una relación cercana con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y que “renunció” a la extitular de Cultura Sonia Guillen, el artista Richard Cisneros Carballido, más conocido por muchos como Richard “Swing”, negó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Palacio de Gobierno haya influido en su contratación con el mencionado portafolio.

De paseo. En un automóvil 4x4, el artista llegó al Parlamento aproximadamente al mediodía, y fue recibido por el titular de Fiscalización, Edgar Alarcón, a quien le pidió 40 minutos para explicar sus contratos con el Ministerio de Cultura (Mincul), por los que cobró más 175 mil soles desde el año 2018.

Al comienzo de su intervención, Cisneros Carballido destacó su supuesta trayectoria como deportista calificado, así como el cuestionado honoris causa que posee, entre otros puntos.

“Soy músico, cantautor, productor musical, hablo inglés perfectamente, portugués perfectamente, estudié liderazgo transformador y soy profesor de vóley”, remarcó.

Añadió que fue seleccionado nacional de dicho deporte y que tiene una certificación de la respectiva federación nacional.

Al comienzo de la sesión, asimismo, demandó que lo respeten y no lo califiquen de corrupto, ya que tiene una investigación preliminar.

Pese a que los miembros del citado grupo de trabajo parlamentario le formularon numerosas preguntas, muchas quedaron sin respuesta. En más de un caso, a los nuevos parlamentarios les faltó capacidad de reacción para repreguntar o ser tan incisivos como el caso amerita.

Entre sus argumentos de defensa, Richard Cisneros aseguró que incluso ganaba más en sus conciertos que en los servicios que brindó al Estado, aunque no detalló los montos que percibía por sus actuaciones.

Ante los constantes cuestionamientos por su falta de títulos y grados académicos, no dudó en compararse con grandes artistas de talla mundial, aunque todos ya fallecidos. “¿Cómo se sentiría Picasso, Da Vinci o Juan Gabriel, o cualquier compositor, si fueran convocados al Ministerio de Cultura? No podrían trabajar. Pero para ser congresista solo se necesita ser mayor de 25 años y peruano de nacimiento”, ironizó.

Ante la consulta del legislador Ali Mamani (UPP), sobre cuál es su nexo con Palacio de Gobierno, Richard “Swing” replicó que nadie lo ha recomendado para que fuera contratado en el Estado.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con el presidente (Martín) Vizcarra, y después de la campaña, lamentablemente, no tuve ninguna comunicación con él”, aseveró.

También respondió sobre sus visitas a la Casa de Pizarro en el 2018, en junio (a la Secretaria General del Despacho Presidencial a cargo de Mirian Morales) y en octubre (a reunirse con Karem Rocca, asistente administrativa del propio Vizcarra).

Sobre Morales, relató que la conoció en un cóctel en el que se celebraba la presidencia de Vizcarra. Agregó que por ello la fue a buscar a Palacio, porque tenía dos proyectos que le interesaba que conozca.

“Sabia de mi experiencia en liderazgo transformador; lamentablemente, no me tomaron en cuenta porque no tenía un grado académico. También conversé con ella sobre un tema de deporte para que se cree un ministerio”, manifestó.

Acotó que antes de esa cita se reunió en la Casa de Pizarro con Máximo San Román, exasesor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Respecto a la reunión con Rocca, narró que la conoce desde la campaña del 2016 y que conversó con ella sobre unos “proyectos de trabajo”. Alegó que ella no tiene ninguna injerencia a nivel gubernamental .

Además, negó que se haya reunido con Vizcarra durante sus visitas a Palacio.

IMPRECISIONES

Richard “Swing” no dejó de responder por sus contrataciones en el Mincul, pero no fue preciso en sus declaraciones.

Refirió a su bandeja de correo electrónico le llegaron cotizaciones para realizar las consultorías. No obstante, aseguró que no recordaba quién se las mandó. “Tendría que presentar, posteriormente, el documento y buscar el correo”, contestó.

Posteriormente, se jactó de conocer la sede del Ministerio de Cultura de toda la vida, y de no necesitar de títulos académicos para ser contratado, ya que cuenta con suficiente experiencia para el perfil requerido.

Otra imprecisión suya tuvo lugar cuando dijo que tuvo una oficina en el Ministerio de Cultura, a fin de que pueda aportar más y justificar su sueldo.

Sin embargo, rato después se rectificó y dijo: “En realidad no fue una oficina, sino un escritorio en la parte última de (la oficina de) Comunicaciones, y fue un escritorio con una laptop”, precisó.

Consultado, sobre su visita al despacho del exministro Salvador del Solar, señaló que esta solo duró 15 minutos y que fue una reunión técnica sobre un proyecto.

Sostuvo que también ha visitado en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al actual congresista Daniel Olivares, cuando este fue el fue el jefe de Comunicaciones de dicha instancia.

También detalló que la reunión con la exministra Patricia Balbuena fue antes de su trabajo como consultor en el portafolio de Cultura.

Asimismo, negó conocer a la última titular de Cultura, Sonia Guillen, y ofreció disculpas por mencionarla durante una videollamada, en la que afirmó que ella motivo que la “renunciaran”.

Luego, aseguró que coordinó temas musicales para la campaña de Peruanos por el Kambio (PPK) con Susana de la Puente.

Debido a los vacíos que dejó la presentación de “Swing”, la Comisión de Fiscalización evalúa citarlo en una segunda oportunidad, pero luego de las declaraciones del resto de involucrados en su caso.

SIN DIÁLOGO. Horas antes de la presentación de “Swing”, la exministra Guillen también brindó su testimonio en el Parlamento.

Ella aclaró que no ha sostenido ningún diálogo directo o indirecto con el presidente Vizcarra, ni con personal del Despacho Presidencial sobre la contratación del artista.

Añadió que si la contratación de Cisneros fue irregular, impertinente o innecesaria, eso deberá ser determinado por las investigaciones que ya se iniciaron, tanto en Mincul, en el ámbito administrativo, como en el Ministerio Público, en lo penal.

También sostuvo que si de ella hubiera dependido su contratación, esta no se hubiese concretado.

Por otro lado, la viceministra de Prestaciones Culturales, Patricia Balbuena, no asistió a Fiscalización y pidió una reprogramación para dar su declaración.