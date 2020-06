El presidente Martín Vizcarra dijo que si bien conoció en la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) en el 2016 a Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, aseguró hoy que no recomendó para un cargo público al ciudadano, ni a otra persona.

“No he recomendado a cargo público al señor Cisneros ni a nadie. Eso puede dar fe cualquier funcionario que ha trabajado en el gobierno que estoy a cargo y apoyaremos las investigaciones que tienen que hacerse con seriedad”, señaló el mandatario.

Días atrás se conoció que el referido cantautor cobró S/ 30.000 del Ministerio de Cultura por el servicio de “ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores”. Asimismo, un informe del programa televisivo de Magaly Medina reveló que Cisneros habría hecho distintos trabajos por lo cuales recibió un monto total cercano a los S/ 175.000 desde el 2018.

En conferencia de prensa, el jefe de Estado se refirió al caso hoy y dijo que conoció a dicho ciudadano en 2016 . “Sobre Richard Cisneros lo conocí el año 2016 en la campaña electoral del candidato Pedro Pablo Kuczynski”, apuntó.

“En los últimos días he recibido cantidad de correos y WhatsApp con una foto de hace mucho tiempo donde estoy en Moquegua, en mi tierra, con un grupo de amigos y familiares y la leyenda es ‘miren está al lado del señor Richard Swing’, cuando es una persona totalmente diferente”, afirmó.

Vizcarra lamentó que existan personas que tengan ese tipo de actitud política para tratar de atacar a un rival, "que puede ser político como quien habla”.

“Si yo soy el punto a atacar, atáquenme a mí. Obviamente en esa foto no está el señor Cisneros porque a él lo conozco de la campaña y ¨¿qué relación tengo con él?, ninguna. No he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público”, incidió el mandatario.

