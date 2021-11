El congresista Roberto Chiabra León (Alianza para el Progreso) afirmó que desde el Gobierno de Pedro Castillo se ha presionado para intentar ascender de grado a una nómina de oficiales que no estaban en el cuadro de méritos preparado por juntas de selección de las Fuerzas Armadas.

“Cuando se habla de golpe militar se habla con una facilidad tremenda. Acá lo que están haciendo es atentar contra la institucionalidad de unas Fuerzas Armadas que en los últimos años, donde han habido problemas políticos, han mantenido su neutralidad y este es un abuso de poder que no se puede permitir”, cuestionó Chiabra, este martes 9, durante la sesión de la Comisión de Defensa.

Desde las 3:00 p.m., El excomandante general del Ejército, el general de División (r) José Vizcarra Álvarez, así como el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú Jorge Chaparro Pinto, se presentan ante la Comisión de Defensa, presidida por Williams Zapata (Avanza País), para informar sobre el caso de presuntas presiones en los ascensos en FF.AA.

MIRA AQUÍ: Pedro Castillo hablará sobre sus primeros 100 días de Gobierno en Ayacucho este miércoles 10

En esa línea, Vizcarra Álvarez detalló que el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, le manifestaron su intención de promover de cargo a una lista de oficiales, de los cuales se destacan los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

Ante ello, el parlamentario Chiabra deslizó que, como no se comunicó el motivo de cese de Vizcarra y Chaparro, se infiere que la razón fue porque no avalaron el pedido hecho por el Ejecutivo.

“Siempre hay que respetar a los que han ascendido porque siempre se cuestionan los ascensos, cuando la gente se ha ganado bien los ascensos, pero eso ahora no existe. Y tal como ustedes nos están diciendo, no les han señalado la falta grave que han cometido. Estamos deduciendo que la falta grave que ustedes han cometido es no haberle hecho caso a estas influencias externas para gente que no podía ascender de ninguna manera. Eso lo que estamos deduciendo porque hasta ahora nadie les ha dicho por qué los han cesado y eso lo tiene que decir el presidente de la República (Pedro Castillo)”, manifestó.

“Lo que estamos pasando es una situación bien difícil y lo repito: este es el peor error político que ha cometido el presidente en sus 100 primeros días (de gobierno) y no hay como justificar. Eso pasa cuando se coloca en un ministerio tan difícil a una persona que no tiene ni idea de la carrera militar ni el respeto a las personas”, agregó.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Gobierno autoriza intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía