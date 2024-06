El congresista de Cambio Democrático, Roberto Sánchez, se refirió respecto a la baja aprobación de la presidenta Dina Boluarte, según la última encuesta de Datum, en la cual se revela que tiene solo un 5% de apoyo popular.

“Hay 50 familias que tienen hijos asesinados (...) Yo creo que es un indicador que hay muchos indicios de culpabilidad. No solamente la gente, por aquí hablemos de algo fundamental que es el asesinato de vidas, hasta hoy no hay justicia, de eso que es lo fundamental la dignidad”, expresó en una entrevista para Pasos perdidos en Canal N.

Para el parlamentario, es necesario poner en la agenda la baja aceptación de la presidenta Boluarte, ya que “es evidente que hay sectores en el país que tiene una visión que no compartimos. Es necesario poner en la mesa, un Ejecutivo con 5% de aprobación, porque así no vamos a ningún lado”, expresó.





Debate sobre la reforma de pensiones

En otro momento, el legislador se refirió sobre la aprobación, el último jueves, de la reforma del sistema de pensiones en el Perú en el Pleno del Congreso. La norma fue cuestionada, pero respaldada por apenas 38 votos. Durante su votación se escucharon gritos, quejas y golpes en escaños por parte de los congresistas.

“Se ha hecho en el ejercicio del conteo de votos, estuvieron tanto el presidente del Congreso, como el vicepresidente. En la reunión dijeron claramente que la votación no se tomaría en cuenta. Es más, lo que guardamos hasta el día de mañana (...) el propio presidente ha dicho que no está de acuerdo con lo que pasó y lo más sano es volver a discutirlo”, sostuvo.

Ante el aparente rechazo a la cuestión previa, el vicepresidente Arturo Alegría (Fuerza Popular), quien lideraba la mesa directiva en ese momento, recurre a la segunda votación. Sánchez opinó sobre la moción de censura contra Arturo Alegría, por presuntas irregularidades durante votación.

“Creo que él también puede haber sido sorprendido, porque llega un momento de votación y no todos los congresistas están. Algunos no estaban disponibles en Zoom, algunos estaban en el comedor. Incluso yo no llegue a votar”, expresó.

Reiteró que mañana debe reabrirse el debate sobre la reforma, ya que “significa una decisión tan importante (...) y no debiera hacerse sin una discusión y argumentación”.





Conversación con Antauro

El legislador aceptó haberse reunido con Antauro Humala, para dialogar sobre una posible alianza, como presidente de Juntos por el Perú.

“Arraigo popular social relevante ese sentimiento que se vayan todos. Vacancia de la clase política, los políticos de aquí de allá y necesitamos ese sentimiento”, refirió sobre la razón por la que aceptó dialogar con Antauro Humala.

Así también, refirió que se ha reunido con otros varios representantes de partidos de izquierda, ya que hay tiempo para las alianzas políticas.





