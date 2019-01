Roberto Vieira aseguró que no volvería a presentar un proyecto de ley sobre arresto domiciliario

El congresista no agrupado, Roberto Vieira, aseguró que no volvería a presentar un proyecto de ley sobre el arresto domiciliario para permitir a los presos mayores de edad y con un pronóstico delicado cumplir sus condenas en sus viviendas. Sin embargo, mencionó que apoyaría la propuesta legislativa si algún parlamentario se anima a presentarla.

Luego, el legislador reconoció como poco probable que un proyecto de ley sobre ese tema sea aprobado en el Pleno del Congreso. Ello, dijo, porque la bancada de Fuerza Popular carece de hegemonía como para alcanzar los votos requeridos.

Incluso, sostuvo que los fujimoristas no podrían aprobar el proyecto ni con los votos del Apra.

"Presenté un proyecto de ley, ya no lo presentaría, porque no hay respaldo. El fujimorismo ha pérdido la hegemonía y ni en alianza con el Apra la recuperarán", subrayó el legislador en diálogo con radio Exitosa.

En abril de 2017, Vieira presentó el proyecto de ley con las firmas de los congresistas Marco Miyashiro, Salvador Heresi, Sergio Dávila y Edwin Donayre.

"Alberto Fujimori salvó a este país"

En otro momento, Roberto Vieira ratificó su posición con respecto a que el exmandatario Alberto Fujimori debería pagar su pena bajo el arresto domiciliario.

Acto seguido, precisó que Fujimori ha cometido errores y delitos, pero que nadie puede negar que "salvó al país de las manos de Sendero Luminoso".

"Cometió muchos errores y delitos, pero nadie puede negar que salvó a este país de las manos de Sendero Luminoso. Si Fujimori no hubiera tomado la decisión política que no tomaron los militares en los 70 cuando Sendero Luminoso se estaba gestando, o cuando tampoco tomó la decisión política Fernando Belaúnde Terry ni Alan García para poner un alto al terrorismo, no estuviéramos en estos momentos conversando", remarcó.