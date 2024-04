El exministro de Defensa, Jorge Nieto, cuestionó al actual gobierno que preside Dina Boluarte -que hoy cumple 500 días de gestión- por la incongruencia que hay entre el discurso y las acciones. Ello en referencia no solo al “caso Rolex”, sino denuncias contra jueces, fiscales y otros casos. “No nos representa, esa es la verdad”, indicó.

Para el extitular de la cartera de Defensa, el país vive una situación invertida en el panorama político, donde “la mentira es la que nos gobierna, donde los investigados son los que enjuician a los investigadores, y los que pueden haber cometido delitos son los que en este momento están levantando distintos tipos de procesos contra un juez, un fiscal o personaje”, indicó en Canal N.

Además, Jorge Nieto se refirió a la explicación de la presidenta Dina Boluarte sobre los relojes de alta gama que, según ella, le prestó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; y también criticó que la mandataria ahora realice un llamado a la unidad y a “dejar el odio”, pero que no tienda puentes para concretar ello.

“En el fondo está la distorsión de las palabras, se dicen cosas que no significan nada, o que significan todo lo contrario de los que su enunciación reclama, como este llamado de unidad. No hay ningún gesto para esas familias (deudos de las protestas). La presidenta pudo haber invitado de un modo discreto a los familiares para conversar, para ver cómo es la situación, qué cosa les preocupa, cómo van los procedimientos, los procesos y otros”, explicó.

“Podría haber mandado un emisario que vaya en esa dirección, a hacer un gesto y que le diga a la gente: ‘a mi me duele tu dolor, lo siento’, pero no, en vez de eso, ha lucido unos relojes lujosos y que dice que no sabía que esos relojes eran tan lujosos y tan caros, cosa que nadie en sus cabales puede creer, y en un país en el cual la situación económica es tan precaria, donde tenemos a niños con anemia. Nos representa, esa es la verdad”, sostuvo el exministro Jorge Nieto.

A decir del extitular del Mindef, lo que está buscando el actual gobierno, es llegar al 2026, desde el punto de vista político. Precisó que a “muchos de los que están ahora en el Gobierno, lo que les interesa es ver de qué manera evitan que sus juicios se concreten o que las investigaciones prosigan. Uno de los escenarios de batalla es el control del Ministerio Público. La mentira nos está gobernando”, indicó.

“Planilla dorada”

De acuerdo con información revisada por Correo, entre enero de 2023 y marzo de este año se han gastado 2,960,719.66 soles en consultores FAG (Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público) en diferentes áreas del Despacho Presidencial, es decir, casi tres millones de soles.

Cabe mencionar que un asesor FAG es un consultor especializado contratado de manera directa, es decir, no pasa por un concurso público.

DETALLES

Según la información publicada en el portal de Transparencia, el área del Despacho Presidencial que más gasto generó hasta el momento es la Secretaría del Consejo de Ministros.

Entre enero y diciembre de 2023 se desembolsó 528,366.67 soles en asesores, mientras que entre enero y marzo de este año fueron 149,000 soles. Es decir, se llegó a un total de 677,366.67 soles. El segundo lugar lo ocupa la Subsecretaría General con 606,732.99 soles.

Este órgano de Alta Dirección es el responsable de la conducción, coordinación y supervisión de la gestión de los sistemas administrativas del Despacho Presidencial.

El tercer lugar es para la Secretaría General. Entre enero y diciembre de 2023 se gastó 484,760 soles en asesores FAG y el primer trimestre de este año fueron 82,800 soles. El total suma 567,560 soles.

En esta área fue contratada la abogada Carmen Elizabeth Giordano Velásquez, amiga íntima de la presidenta Dina Boluarte. El primer servicio que ofreció fue entre el 4 y 31 de enero de 2023, actividad que le permitió cobrar 13,500 soles. Ante la Contraloría presentó un informe de dos páginas en el que describe las siete actividades que realizó en ese período.

Por ejemplo, indicó que “coordinó la participación de la presidenta en la ceremonia de juramentación del alcalde Guido Iñigo en Villa El Salvador”, “coordinó y promovió la participación de la presidenta en Cusco”, “asesoró conforme a la Constitución y al Reglamento del Congreso”, entre otros.

Mientras que desde febrero hasta diciembre de 2023 cobró 15,000 soles por mes. En total cobró el año pasado 178,500 soles. La amiga de Boluarte ya no tendrá que ser una consultora FAG, pues a fines de diciembre de 2023 fue designada asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.

