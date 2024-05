Para el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, la economía está saliendo de una etapa de caída libre por lo que su esfuerzo se centrará en promover la inversión. En entrevista con Correo, evitó opinar del Congreso, aunque indicó que hay buenos congresistas.

Se refirió también al informe del nuevo directorio de Petroperú, pero evitó adelantar detalles. Agregó que se está recomendando investigar qué se hizo mal en la refinería de Talara.

¿Qué expectativas con la inversión en minería, hidrocarburos y energía para el 2024?

Estamos mejorando después de un gobierno catastrófico. Los inversionistas se fueron, salieron más de $20 mil millones del país, más de 400 mil jóvenes se han ido. Con una economía en caída libre, recuperar la confianza es un trabajo muy duro, estamos en esta etapa. Una inversión bien hecha trae grandes beneficios, genera empleos directos y un sinfín de servicios.

¿Hay interesados en invertir en minería, hidrocarburos y energía?

Sí, es una labor enorme. Ya se adjudicó el Lote X, se fortaleció el Lote 192 con Altamesa (socio de Petroperú), hoy se trabaja en el Lote 8. También acompañamos al Lote 95 (PetroTal), que por el choque de dos barcazas se produjo un derrame de crudo (en el río Puinahua, Loreto), que le ha generado problemas. Si el Oleoducto Nor Peruano estuviera operativo, los 20 mil barriles diarios que produce se transportarían sin problemas hasta la refinería.

Hay rezagos en la promoción de la inversión en hidrocarburos, en Petroperú se reducirán gerencias para que sea eficiente...

Es un tema complejo, creo que el nuevo directorio de Petroperú está caminando bien, sincerando las cosas. Todo se manejó casi en la oscuridad, la refinería (de Talara) nunca debió hacerse, pero ya está. Petroperú tendrá utilidades, no puedo afirmar si será en dos o cuatro años, tiene la refinería, es un activo muy importante, es moderna.

¿El nuevo directorio de Petroperú tiene ya algún avance de la cuestionada refinería de Talara?

Estaba dando sus primeros resultados (su presidente Carlos Linares renunció), me alcanzaron el informe de avance, que hace un diagnóstico, luego se harán las conclusiones y recomendaciones de los pasos a seguir. Petroperú seguirá requiriendo del apoyo del Estado. ¿Por cuánto tiempo? No sé con exactitud. Hay un problema(en la refinería) con la Unidad del Felxicoking, que se malogró por un corte del fluido eléctrico por la baja tensión del circuito eléctrico. Esta unidad permite generar productos de mayor valor y le genera caja a la empresa. Se ha informado que se está reparando en tiempo récord.

¿No se hizo bien el trabajo para tener un circuito eléctrico óptimo?

Era necesario activar una planta térmica de 112 megavatios que ahora ya está en operación. Sobre qué pasó, no conozco los detalles, pero sé que hubo una baja de tensión que impacto en la máquinas, que son muy modernas.

¿Se investigará qué se hizo mal?

Se hará, lo que ha recomendado el directorio, las decisiones las toma el directorio de Petroperú, el ministerio da el marco legal. No soy experto, pero tampoco neófito. Ya tenemos el informe del directorio y pronto nos reuniremos para seguir los siguientes pasos. Pronto se completará su directorio tras la renuncia del señor Linares.

La investigación de la refinería de Talara...

No quiero adelantar porque es una recomendación del directorio y, por sentido común, hay que investigar qué pasó, por qué se retrasó, por que costó más, no será de uno o tres años. Se tiene que saber: ¿Por qué empezó con menos plata? ¿Por qué aumentó tanto la inversión? Cuando comparamos con otros proyectos similares se concluye que con ese dinero ($6 mil millones) se pudo construir una de mayor capacidad. El retorno de inversión será muy lento, pero sí habrá retorno.

¿Petroperú ya no irá como socio en las concesiones de lotes petroleros?

Se le dio la mano a la empresa, la administración anterior le ha adjudicado lotes. Por lógica, hay que invertir y Petroperú no está en capacidad de hacerlo, no tiene dinero, hay que darle más opción al privado. También hay que seguir explorando, con las regalías hay que ser competitivos, atractivos para los inversionistas y cuando no hay reglas claras se desaniman. Nos han visitado inversionistas que quieren participar, como Anadarko (de Occidental Petroleum Corporation- OXY), va a explorar frente al mar de Trujillo, va a invertir $1,000 millones, ya se hizo de una gran embarcación, además de otras tres, para hacer la adquisición sísmica que le permitirá determinar dónde están los depósitos de hidrocarburos.

¿La Reserva Nacional Mar Tropical de Grau afectará la explotación petrolera?

En la zona hay lotes antiguos que producen dos mil barriles diarios. Los especialistas dicen que hay que perforar más profundo. En la zona está el lote Z-69.

¿Cómo avanza Tía María?

Es un proyecto que tiene todo, pero por aspectos ideológicos no avanza. Un grupo se opone radicalmente. Southern trabaja en el valle (del Tambo, en Arequipa), ha contratado 200 jóvenes para arborizar la zona. Por información que tengo, la gente del valle aceptó el proyecto. La gente que está en contra no es del lugar, es de las ONG. Las empresas mineras han fallado mucho en su comunicación, el sector radical es más eficaz en su comunicación. Como Gobierno queremos ser el facilitador y los ministerios estamos coordinando para ese objetivo.

¿Las mineras deben impulsar las Obras por Impuestos en el sur del país?

Por supuesto. El jueves inauguramos una obra de casi S/43 millones, un puente que une Apurímac y Cusco hecho con Obras por Impuestos. Es el mejor mecanismo para avanzar en el cierre de brechas. Se tiene casi S/20 mil millones que se pueden emplear bajo este mecanismo. Al año se pueden invertir entre S/600 millones y S/1000 millones, en diferentes obras pequeñas, para cerrar brechas. Depende de una coordinación entre el gobierno central, regional y local con las empresas.

¿Michiquillay?

Avanza el trabajo social, quizá sea necesario construir un ferrocarril desde Cajamarca a la costa cuando salgan los proyectos que hay en la región. Esta infraestructura haría viable los proyectos, que tendrían menores costos, ayudará también al agro. También se necesita un ferrocarril en Apurímac para que dejen de circular los camiones y evitar los conflictos sociales, además reduciría el costo del transporte. Este año, Las Bambas aumentaría la producción de cobre a 400 mil toneladas de cobre fino, que es su capacidad de producción.

¿La inversión minera será de $5 mil millones en 2024?

En proyectos nuevos serán unos $3 mil millones, el resto es la inversión que todos los años necesitan hacer las empresas. En Las Bambas, Antamina y Cerro Verde se invierten entre $300 y $400 millones al año para reposición de equipos, mantenimiento, compras locales, es parte del costo.

¿El Gobierno es débil?

No, los que dicen que es así miran con otro cristal, con otra visión. El Gobierno está saliendo de una debacle. Este proceso busca reforzar la confianza de los inversionistas en el Perú. El Gobierno tiene un trabajo coordinado con el Congreso. En este momento no hay inestabilidad política.

La economía rebotó en enero y febrero, pero marzo no sería tan bueno...

Marzo es por la campaña escolar, pero en abril debe haber mejorado. La minería ayuda con un precio del cobre que se ha incrementado 17% y tiene tendencia a crecer, tal como lo indican expertos de Goldman Sachs, Wood Mackenzie, que estiman que la tonelada estará a $12 mil. Hay que encender los otros motores del crecimiento, como la agroindustria.

¿Qué opina del Congreso?

Me reservo la respuesta. Hay buenos congresistas, pero como Congreso me reservo mi opinión.

¿Usted promueve la inversión privada y el Congreso no ayuda?

También podemos promover la inversión del Estado, pero le meten mano. Generalmente en una economía social de mercado el que genera inversión es el privado y el Estado recauda. Algunos servicios básicos, como el agua, lo sigue controlando el Estado. En muchos países el agua y la luz son privados.

¿Se requiere una segunda reforma del Estado?

Hay una atomización del gasto, sobre este punto tengo mis reservas. Se necesita priorizar una reforma política que genere un mayor dinamismo en la economía. La Ley de Descentralización es un fracaso por lo que se necesita una segunda reforma del Estado.

¿El gasoducto?

El gasoducto del sur está paralizado, tiene problemas legales. La opción que se ve, hay interesados, es ampliar el gasoducto desde Marcona (Ica) hasta Arequipa, un gasoducto costero. TGP, empresa que trae gas de Camisea a Lima, está interesada; es una inversión de $2 mil millones, pero bajo condiciones, como la ampliación de su licencia, desde 2033, por 10 años más. Este tema va relacionado con las reservas de gas, promoción de la exploración. Hasta el momento todo ha sido extracción, hay que pensar fríamente porque las reservas han bajado, se necesita reponer si se piensa en petroquímica, industria que necesita 1.5 trillones de pies cúbicos en un horizonte de 25 años. Se están viendo todas las posibilidades, se tiene que reactivar la exploración, estamos viendo la fórmula legal para sacar adelante este proyecto y sería con Pluspetrol.

Rómulo Mucho

Ministro de Energía y Minas. Exviceministro de Minas. Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno). Especializado en proyectos de inversión en minería, formación directiva y gerencial. Tiene estudios en Perú, Japón y Canadá mediante becas JICA y Atlas Copco. Presidió el Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).